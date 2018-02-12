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Тариф на тепло для жителей Казани уже сегодня может быть снижен на 20%? Как бы не так

07:00, 12.02.2018 6 Сюжет: ​Передел теплорынка

«7 дней»: от снежной блокады до пересмотра схемы теплоснабжения столицы Татарстана

Тариф на тепло для жителей Казани уже сегодня может быть снижен на 20%? Как бы не так Фото: Олег Тихонов

Начало прошлой недели запомнилась Татарстану погодным апокалипсисом, а коммунальным службам — борьбой с разыгравшейся стихией. В среду министр экономики РТ Артем Здунов покинул свой пост, чтобы возглавить правительство Дагестана. В череде громких событий незамеченным осталось важное для Казани событие исполком провел слушания, где утверждали новую схему теплоснабжения города. Впрочем, документ вызвал негативную реакцию у участников рынка и множество вопросов у очевидцев. Об этом и не только шла речь в информационно-аналитической программе «7 дней», выходящей еженедельно на канале ТНВ.

Снежный апокалипсис

В начале прошлой недели Казань оказалась во власти снежной стихии: в ночь с 4 на 5 февраля в городе выпало 24 мм осадков — почти месячная норма. Сводки с погодного фронта менялись каждый час. На трассах было ограничено движение грузовиков и автобусов, приостановлена работа двух ледовых переправ, отменены и задержаны отдельные авиарейсы. Без света осталась часть населения в 11 районах республики. Школы и детские сады работали в режиме свободного посещения, а метрополитен в Казани атаковали горожане, которые так и не смогли откопать личный автотранспорт.

— Основные магистрали были прочищены, город мы не закупорили, — прокомментировал ситуацию заместитель руководителя исполкома Казани – председатель комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев.

По данным сервиса «Яндекс», максимальные пробки в 8 баллов были около 8 утра, ближе к 11 дня движение уже восстановилось. Общественный транспорт ходил с перебоями, но все же ходил. Несмотря на стихию, город не сдался. Казань жила по плану «Буран». Это 300 единиц спецтехники в помощь, официально ненормированные рабочие дни для дорожников и допфинансирование из резервного фонда муниципального бюджета. «В атаку» на неделе ходили более 900 единиц техники.

На второй день после погодного апокалипсиса остановки общественного транспорта и территория метрополитена уже ничем не напоминали вчерашнюю арену битвы. Это был день всеобщей мобилизации. Главное оружие — лопата. Именно с ней на очистку города выходили и депутаты Госсовета, и администрация Кировского и Московского районов Казани, и многие другие как общественные, так и не общественные деятели.

Окончательная сводка со снежного фронта за сутки в Казани выпало 117% февральской нормы осадков, почти 63 тыс. тонн снега вывезли из города с начала снегопада.


Окончательная сводка со снежного фронта за сутки в Казани выпало 117% февральской нормы осадков. Фото Максима Платонова

Очистка дворов, как и трасс, осложнялась припаркованными автомобилями. Но, по данным из штаба мэрии, уже к четвергу в нормативное состояние были приведены 83% придомовых территорий.

Игорь Куляжев, отвечая на вопрос, что стало главным в сражении со стихией, ответил — все дело в реорганизации уборки улично-дорожной сети, которая состоялась в 2010 году после масштабного снегопада. После реформы на снегоуборочной технике появились GPS-навигаторы, открылись снегоплавильные пункты и начали закупаться новые противогололедные материалы.

Казанцы переплатили 10,5 млрд за отопление

На прошлой неделе в Казани обсуждали еще одну важнейшую проблему. Рост счетов за отопление вызывает справедливое негодование у всех жителей города. В это время Казань готовится принять схему теплоснабжения города до 2033 года. Документ фактически сродни генеральному плану Казани и определяет пути развития городского хозяйства на годы, десятилетия вперед. Тем более удивительно, что публичные слушания прошли, как отмечают эксперты, излишне кулуарно и не вызвали широкого общественного резонанса. Хотя на них решалась «коммунальная судьба» казанцев.

По сути, казанская тепловая схема состоит из трех источников: Казанская ТЭЦ-3 компании ТГК-16, котельные и ТЭЦ, которые относятся к «Татэнерго», и котельные «Казэнерго». Задача схемы теплоснабжения: найти такие взаимосвязи между всеми ее элементами, чтобы в конечном итоге обеспечить надежность и максимально выгодные тарифы на поставку тепла потребителям. Самые дешевые тарифы в этой схеме у Казанской ТЭЦ-3. Самые дорогие цены предлагают котельные. Станции «Татэнерго» также конкуренцию ТГК-16 проигрывают.

Казалось бы, вывод очевиден нужно максимально задействовать мощности ТЭЦ-3 и обеспечить население теплом по низким тарифам. Но в итоге пока был принят вариант, мягко говоря, неоднозначный, если не сказать странный. В результате жители Казани не смогут получать дешевое тепло.

— От выставленного счета за отопление волосы дыбом, — говорит житель Казани Рустем Хабибуллин. Мужчина уверен — его обманывают: заставляют платить за себя и «за того парня». Вот уже несколько лет Рустем пытается отстоять свою правду. Сейчас готовит документы, чтобы подать в суд.

Если бы Казанская ТЭЦ-3 была загружена, тариф для конечных потребителей Казани уже сегодня мог быть снижен примерно на 20%. Фото Рината Назметдинова

На этой неделе он обратился за помощью в Общероссийский народный фронт. Эксперт ОНФ, председатель Союза домовых комитетов Казани Геннадий Сомов говорит, что таких сигналов от жителей не только Казани, но и других городов республики больше всего. Причем люди жалуются не только на произвол управляющих компаний, но и в целом на завышенные тарифы на тепло.

— Только за три года нижнекамцы переплатили 5,7 млрд рублей за отопление. По Казани за 10 лет жители переплатили 10,5 млрд рублей, — вводит в курс дела Геннадий Сомов.

Можно ли снизить тарифы на тепло для населения? Для большинства жителей столицы сама постановка вопроса покажется странной. Как снизить? Не повысили бы! Именно на этих страхах и играют недобросовестные поставщики ресурсов. В компании ТГК-16, считают, что тарифы на тепло уже сейчас в Казани можно не только не повышать, но и снижать.

— Если бы источник ТГК-16 Казанская ТЭЦ-3 был загружен, тариф для конечных потребителей Казани уже сегодня мог быть снижен примерно на 20%, — считает заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «ТГК-16» Динара Гильмутдинова.

Откуда такая разница в подходах? Давайте разбираться. Потому как на публичных слушаниях в Казани, где обсуждали схему теплоснабжения Казани до 2033 года, доводы и аргументы ТГК-16, считает Динара Гильмутдинова, услышаны не были.

— С нами вообще поступили некрасиво, — говорят в компании. До начала слушаний планировалось обсудить один вариант схемы, в самый последний момент его резко поменяли. В ТГК-16 считают, это было сделано преднамеренно.

— Буквально за несколько дней до слушаний и даже в день слушаний были присланы новые варианты от разработчика, которые кардинально меняют схему по теплоснабжению, — рассказывает Динара Гильмутдинова.

— Разработчик и город принимают этот вариант, он самый выгодный для потребителей, — уверяет первый заместитель генерального директора директор по экономике и финансам АО «Татэнерго» Айрат Сабирзанов.

До 2013 года город забирал с ТЭЦ-3 около 1,5 млн гигакалорий, по новой схеме теплоснабжения собирается брать чуть более 700 тыс., то есть в два раза меньше. Фото Максима Платонова

В компании ТГК-16 с этим согласиться никак не могут. В чем главная задача схемы теплоснабжения? В том, чтобы обеспечить население бесперебойной поставкой тепла по выгодным тарифам. Самые низкие тарифы производства тепловой энергии сегодня установлены на Казанской ТЭЦ-3. Есть и средства доставки ресурса до населения. До 2013 года город забирал с ТЭЦ-3 около 1,5 млн гигакалорий, по новой схеме теплоснабжения собирается брать чуть более 700 тыс., то есть в два раза меньше. Более того, это требование федерального закона обеспечивать население теплом «в соответствии с критерием минимальных удельных переменных расходов на производство тепловой энергии источниками тепловой энергии…».

— Если проводить сравнение, то таким источником является казанская ТЭЦ-3. Она имеет крупного промышленного потребителя, ее удельные затраты и топливная составляющая на производство горячей воды ниже, чем у казанской ТЭЦ-2, и, разумеется, значительно ниже, чем у котельной «Савиново», — объясняет Динара Гильмутдинова.

Бремя для населения

Итак, сегодня на тепловом рынке Казани есть три крупных игрока: «Татэнерго», «ТГК-16» с ТЭЦ-3 и «Казэнерго». Есть еще мелкие котельные. Но в этой схеме у «Татэнерго» монопольное положение хотя бы потому, что основные средства доставки тепловоды, коллекторные системы — в ведении этой компании. Этим положением она и пользуется, считают в ТГК-16, искусственно занижая объемы с более дешевого тепла с ТЭЦ-3, чтобы загрузить свои ТЭЦ и котельные с более дорогим ресурсом.

Геннадий Сомов, который 44 года занимался вопросами теплоснабжения в «Татэнерго», был заместителем начальника службы перспективного развития, рассказывает интересные подробности.

— Действительно, Казанская ТЭЦ-3 недозагружена. Ее ограничили — якобы нет своих трубопроводов для передачи теплоэнергии от ТЭЦ-3 в город. Это неправда. Все котельные, все наши станции, были объединены в единую систему. Но прошло разделение, и в районе первой задвижки, в районе «Оргсинтеза», поставили заглушку, — говорит Сомов.

Первый заместитель генерального директора «Татэнерго» Айрат Сабирзанов, говорит, что искусственно никто доступ дешевого тепла в схему не ограничивает.

— Такого нет. Есть несколько ниток, и некоторые нитки могут быть не задействованы по факту тепловой энергии. Но это не ограничивает поставки тепловой энергии потребителям, — уверяет Сабирзанов.

Сегодня самый дешевый тариф на тепло в Казани установлен для жителей «Салават купере». Этот жилой район полностью запитан от ТЭЦ-3. Фото Олега Тихонова

Что еще влияет на схему, аргументирует свою позицию Айрат Сабирзанов. Ряд крупных потребителей перешли на собственную выработку тепловой энергии. Например, КАПО и КМПО. Происходит снижение со стороны коммунального сектора. Город активно развивается, застраиваются кварталы, появилась «Казань-Арена», которая потребляет достаточно большое количества тепла.

— Несколько лет назад именно «Татэнерго» своими тарифами спровоцировало уход от себя крупных промышленных потребителей, таких как КАПО и КМПО. Этим компаниям стало выгоднее включить свои котельные. Но при этом «Татэнерго» продолжает вести политику, которая не направлена на снижение тарифов, а, соответственно, увеличивает загрузку собственных источников некомбинированной выработки, — рассказывает Динара Гильмутдинова.

Цифры все-таки упрямая вещь. Тарифы для конечного потребителя, которые мы видим в платежках с учетом всех потерь и затрат энергетиков, более чем красноречивы. Сегодня самый дешевый тариф на тепло в Казани установлен для жителей «Салават купере». Этот жилой район полностью запитан от ТЭЦ-3. Директор управляющей компании Станислав Насонов высказывает опасения жителей: сокращение объемов у ТЭЦ-3 может привести к росту тарифа.

— Любое изменение структуры повлечет за собой увеличение тарифа. Несомненно, это ляжет бременем на жителей жилых домов, — опасается Насонов.

Больше минусов для себя от новой схемы теплоснабжения видят и на «Казаньоргсинтезе» — главном промышленном потребителе ресурсов КТЭЦ-3. Есть вопросы у экспертов и по надежности схемы теплоснабжения Казани. В ТГК-16, отмечают, что она не учитывает ряд важных деталей.

— Действительно, котельная «Савиново» не имеет резервного топлива, работает только на газе. Казанская ТЭЦ-2 в качестве резервного топлива использует уголь. В случае аварийной ситуации и с перебоем подачи газа возможна такая ситуация, когда город останется без тепла, — описывает масштабы бедствия Динара Гильмутдинова.

Ставить точку в этом вопросе как минимум рано, считают в компании ТГК-16, а главное — эта схема не в интересах людей. Да и как объяснить жителям Казани, зачем платить больше, если есть возможность «держать» тариф и даже уменьшить его? А главное, кому это нужно?

Артем Здунов едет в Дагестан

В среду, 7 февраля, временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев назначил министра экономики Татарстана Артема Здунова на пост председателя правительства северокавказской республики. Неофициальная информация о том, что после последних чисток элит Дагестана правительство республики возглавит именно Здунов, появилась за день до его назначения.

Опираться экс-министр экономики планирует на свой успешный опыт в Татарстане. Фото Максима Платонова

Артем Здунов не просто меняет место работы и регион — это совершенно иной уровень ответственности, считают многие эксперты. А главным экстримом для экс-чиновника из Татарстана станет борьба с коррупционными проявлениями и решение экономических проблем в Дагестане.

— Это существенное повышение, — оценивает новую должность Здунова председатель ТПП РТ Шамиль Агеев. — Здесь он фактически первое лицо. Во всех соглашениях будет стоять его подпись, а за подпись надо отвечать.

О том, что Артему Здунову достается сложнейший фронт работы, можно судить не только по сводкам новостей федеральных изданий и каналов, которые пестрят очередными громкими подробностями задержаний дагестанских чиновников. Сам исполняющий обязанности главы региона Владимир Васильев приводит данные, которые говорят о многом. В Дагестане низкая собираемость налогов только за 2017-й год и только «Газпрому» регион задолжал дополнительно 4 млрд рублей.

Депутаты поинтересовались у избранного премьер-министра, нет ли у него боязни или опасений — ведь после экономически самодостаточного и успешного Татарстана он будет руководить экономикой региона фактически депрессивного, да еще в такой сложный период. Артем Здунов парирует: и в Татарстане ему легко не было.

— Через полгода после моего назначения министром экономики РТ произошел резкий скачок валютного курса. В этой неблагоприятной истории мы занимались развитием республики. Благополучие достигается только работой, — подчеркнул Артем Здунов. Опираться экс-министр экономики планирует на свой же успешный опыт в Татарстане.

Храм всех религий под угрозой

5 лет назад ушел из жизни известный российский художник, архитектор и скульптор Ильдар Ханов. Многие помнят его как народного целителя и создателя Вселенского храма в казанском поселке Аракчино, который под одной крышей объединил все религии мира. В апреле прошлого года в храме произошел пожар, который почти уничтожил большую часть художественных творений автора. Тогда в огне сгорели большая часть картин Ильдара Ханова, его богатая библиотека, архив с рукописями, стихами и рассказами.

Практически все творения великого мастера абстракции, в каждое из которых был вложен некий сакральный смысл, были уничтожены огнем. Не удалось спасти и знаменитые серии картин «Хиросима», «Апокалипсис», «Костер человечества». А позже разорили, растащили и растоптали все, что уцелело после пожара.

В апреле прошлого года в храме произошел пожар, который почти уничтожил большую часть художественных творений автора. Фото Максима Платонова

В тот роковой день его брат известный иконописец Ильгиз Ханов — был в Москве. Сегодня он признается, что на свете есть кое-что гораздо страшнее пожара и вандализма безразличие.

Ильгиз Ханов взял на себя бремя восстановить былое величие объекта Храма всех религий, который, по задумке его брата, должен был стать символом мира и согласия. Но поднимать объект из пепла пока приходится практически в одиночку. «Доброжелатели» то и дело вставляют палки в колеса. Помещения отключили от газоснабжения по причине якобы отсутствия проекта. При жизни самого автора таких проблем не было. Ильдар Ханов пользовался большим авторитетом, безвозмездно лечил и помогал всем нуждающимся. После смерти судьба его наследия оказалась весьма печальной. В храме практически отсутствуют условия содержания картин, которые представляют культурную и теперь уже историческую ценность.

На восстановление только одного купола крыши ушло свыше 600 тыс. рублей. Это деньги, которые смогли собрать за счет продажи билетов и пожертвований. Других источников нет. В теплое время года в храм ежедневно приезжали до тысячи человек. Большая часть это иногородние туристы. Казанцев процентов 3, не более того. За последний год Вселенский храм внесли в туристический казанский маршрут — и это большая поддержка. Если бы храм включили в реестр объектов культурного значения, тогда бы он попал под защиту государства. Но пока даже идея о статусе мемориального музея зависла в воздухе. Официальный ответ Министерства культуры гласит:

— Согласно федеральному закону об объектах культурного наследия, на государственную охрану могут быть поставлены объекты, со времени возникновения которых прошло не менее 40 лет. В настоящий момент строительство комплекса не завершено, поэтому комплекс не соответствует критериям.

— Брат всю жизнь вкалывал, голодал. А это никому не нужно. А сделать я ничего не могу, кроме кисточки, у меня особенно ничего и нет, — сквозь слезы говорит брат Ильдара Ханова Ильгиз.

Екатерина Иванова
ОбществоИнфраструктураКультураВластьПромышленностьЭнергетика
комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 12 февр
    По тарифам на тепло - нет слов!
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    Анонимно 12 февр
    никаких! как дорого пришло!
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    Анонимно 12 февр
    надо как то увеличить свои доходы что ли
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  • Анонимно 12 февр
    Где раздельные платёжки на каждого поставщика услуг: Водоканал, горсеть? Что опять у руля "управляющая компания"? Нехорошо обманывать народ. Видимо жаба душит "кого то"
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  • Анонимно 12 февр
    Не допускать паразитизма монополий или полумонополий.!
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    Анонимно 12 февр
    Как это сделать?
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