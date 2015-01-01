Дневник Олимпиады-2016
Сюжет 14 материалов
«Бразильский эспрессо» — порция самого интересного из прошедшего олимпийского дня глазами спортивной редакции "Реального времени".
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бразильский эспрессо 16Спорт 22 авг, 11:23 6 До свидания, наш ласковый Рио!
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бразильский эспрессо 14Спорт 20 авг, 12:36 6 Обмануть историю. Великая Исинбаева сделала финальный прыжок
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Бразильский эспрессо 13Спорт 18 авг, 10:57 5 Бразилия наносит ответный удар
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БРАЗИЛЬСКИЙ ЭСПРЕССО 6Спорт 11 авг, 11:02 5 Привет от Рамзана Кадырова, шок от Усейна Болта и ни дня без золота для России Что еще произошло в шестой день Олимпийских игр, кроме позеленевшего бассейна в Рио-де-Жанейро
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Бразильский эспрессо 4Спорт 09 авг, 10:34 6 Единоборцы – наше все и три истории мужской «смелости» Триумф фехтовальщиц, геройство Ефимовой и исторический успех гимнастов — в обзоре очередного олимпийского дня от «Реального времени»
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Бразильский эспрессо 2Спорт 07 авг, 12:00 6 Золотая стабильность на татами и русская рулетка в горах Все самое интересное с первого соревновательного дня в Рио – в обзоре спортивной редакции «Реального времени»