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Дневник Олимпиады-2016

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Дневник Олимпиады-2016
Фото: russian.rt.com

«Бразильский эспрессо» — порция самого интересного из прошедшего олимпийского дня глазами спортивной редакции "Реального времени".

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