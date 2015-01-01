Судьба татароведения в КФУ
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В результате "оптимизации" под вопросом оказалось существование кафедр татароведения и тюркологии КФУ, за сохранение которых высказалась татарская общественность, а затем и президент Рустам Минниханов и госсоветник Минтимер Шаймиев. Интернет-газета "Реальное время" следит за развитием событий.
- 09 сент, 18:00 196 Горячее кресло главного исламоведа КФУ: в отставку подал сменщик Рената Беккина На место Айдара Хабутдинова ищут нового заведующего кафедрой, рассматриваются кандидатуры, в том числе и из-за рубежа
- 24 июня, 07:00 8 «Недооценка и переоценка восточных партнеров приводят к глобальным ошибкам!» Почему России необходимо поддерживать науку востоковедения и африканистики
- 31 мая, 18:40 31 Ильшат Гафуров: «У нас нет татароведения, есть татаристика» Ректор КФУ возмутился, как «пипирошные структуры» иногда пытаются сравнивать с собой КФУ
- 14 мая, 07:00 35 «Гафуров назвал нас стукачами, которых не возьмут в органы» Выпускник КФУ вспоминает, как в его бытность в университете студенты отбивали атаку на кафедру исламоведения
- 06 мая, 17:46 53 Рафаэль Хакимов: «Тема истории татар становится интересна всей Европе, а КФУ неинтересно...» Директор Института истории АН РТ о неологизме «татаровед», о покупке публикаций в мусорных журналах и вынужденной необходимости воссоздавать педуниверситет с нуля
- 05 мая, 07:00 42 «Что за глупые утверждения, что в Казани должны сосредоточиться на изучении татарского, исламского?» Кафедру востоковедения и исламоведения переименуют в кафедру востоковедения и африканистики
- 04 мая, 07:00 37 Искандер Гилязов, экс-декан КФУ: «Те, кто смешивает в интернете татфак с грязью, смыслят что-нибудь в науке?» Бывший декан факультета татарской филологии и истории Казанского университета о скандале вокруг кафедры татароведения и тюркологии КФУ
- 29 апр, 13:31 20 Минниханов и Шаймиев вступились за кафедру татароведения КФУ: «Надо выступить, сказать, извиниться» Ректор университета Ильшат Гафуров получил «желтую карточку» от президента за неуважение к родному языку и к нему самому
- 25 апр, 07:00 22 Лариса Усманова: «КФУ хочет денег. А на татароведение денег из федерального бюджета не получишь» Известный казанский востоковед — о ликвидации кафедры татароведения и реформах в КФУ