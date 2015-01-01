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Судьба татароведения в КФУ

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Судьба татароведения в КФУ
Фото: facebook.com

В результате "оптимизации" под вопросом оказалось существование кафедр татароведения и тюркологии КФУ, за сохранение которых высказалась татарская общественность, а затем и президент Рустам Минниханов и госсоветник Минтимер Шаймиев. Интернет-газета "Реальное время" следит за развитием событий.

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