​Недостроенный «Тополь», недоросший «Клен» и «несказочный» лес стройматериалов. Казанским журналистам показали «муравейники» от «Сувар Девелопмент»

20:52, 15.02.2017 Сюжет: Жилая недвижимость: исследование "Реального времени" 23 1
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня казанским журналистам утроили экскурсию в жилой комплекс «Сказочный лес», который возводит «Сувар Девелопмент». Первые 4 дома под названиями «Кипарис», «Тополь», «Ясень» и «Клен» - рассчитаны на 794 квартиры, основном одно- и двухкомнатные. Площади квартир в «однушках» от 28,5 до 43,5 кв. м, в «двушках» — от 53-54 кв. м. Компания-застройщик обещает создать вокруг комплекса всю необходимую инфраструктуру и благоустроенную рекреационную зону, но пока здесь только лес стройматериалов и металлоконструкций.

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17 февр
    Объект под собаконаблюдением )
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