​Недостроенный «Тополь», недоросший «Клен» и «несказочный» лес стройматериалов. Казанским журналистам показали «муравейники» от «Сувар Девелопмент»

Сегодня казанским журналистам утроили экскурсию в жилой комплекс «Сказочный лес», который возводит «Сувар Девелопмент». Первые 4 дома под названиями «Кипарис», «Тополь», «Ясень» и «Клен» - рассчитаны на 794 квартиры, основном одно- и двухкомнатные. Площади квартир в «однушках» от 28,5 до 43,5 кв. м, в «двушках» — от 53-54 кв. м. Компания-застройщик обещает создать вокруг комплекса всю необходимую инфраструктуру и благоустроенную рекреационную зону, но пока здесь только лес стройматериалов и металлоконструкций.

