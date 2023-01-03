«Мы получили наиболее сильный удар»: итоги 2022 года в экономике и на финансовых рынках

«Адские» санкции, беспрецедентные события на биржах, переориентация на Азию и Восток — как финансовый сектор пережил 2022-й и чего ждет от 2023 года

С начала без преувеличения эпохального 2022 года, итоги которому в эти дни подводит «Реальное время», треть из 600 крупнейших иностранных организаций, работавших в России, ограничила деятельность, примерно 15% покинули страну, передав бизнес новым собственникам, а 7% ушли из России, не продав компанию. При этом экономика и финансовые рынки оказались пока главным полем боя в беспрецедентной для новой истории международной конфронтации. Ключевые события и комментарии ведущих игроков — в нашем материале.

«Адские» санкции

24 февраля президент России Владимир Путин объявил на начале специальной военной операции на Украине. За день до этого Евросоюз первым пакетом санкций запретил компаниям вести бизнес с признанными Россией ЛНР и ДНР. А на следующий день, 25 февраля, согласовал второй пакет санкций. Помимо ограничений на экспорт в Россию технологий, гражданских самолетов, оборудования и материалов для НПЗ, он включал в себя финансовые санкции, нацеленные на 70% российского банковского рынка. Мощный удар был нанесен по активам государства, компаний и граждан из России в западных юрисдикциях. Минфин США в июне отчитался о том, что заморозил $330 млрд, в ЕС — еще около $30 млрд. Министр финансов России Антон Силуанов в марте признал, что около половины золотовалютных резервов Банка России находятся в заморозке из-за санкций: «У нас общий объем резервов около 640 миллиардов долларов, около 300 миллиардов резервов теперь находится в состоянии, в котором мы не можем их использовать», — пояснил он.

С марта все сделки российских компаний в долларах и евро проверяются структурами финансового блока США и ЕС буквально под лупой. Кто, кому, сколько денег, зачем, когда и почему — продолжающие в интересах своих клиентов работу в «валютах недружественных стран» российские банки вынуждены собирать и согласовывать фактически каждую сделку. Каждая пятая не проходит. Чтобы американо-европейский комплаенс не заходил слишком далеко и было сложнее оценить последствия санкций, ЦБ разрешил российским банкам не публиковать отчетность. Кроме того, мегарегулятор планирует вместе с заинтересованными компаниями попробовать использование криптовалюты для международных расчетов в рамках экспериментального правового режима, заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.



Тем временем еще с прошлого года россиян «оттуда» пугали отключением страны от международной межбанковской информационной системы SWIFT. Ряд банков лишились к ней доступа, но не все. «Конкретно сам Банк Казани не отключили от SWIFT, зато отключили все корреспондентские счета, которые у нас были в крупных российских банках и в Европе. А ведь чтобы совершать переводы, нужно не просто быть участником системы SWIFT, но еще и иметь корреспондентские счета в определенной валюте. Соответственно, формально мы остались участником этой системы, но наши переводы в долларах и в евро оказались сильно ограниченными», — рассказал «Реальному времени» председатель правления Банка Казани Олег Бачурин.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Фото: kremlin.ru

Впрочем, для простого обывателя отключение от SWIFT и прочие «адские санкции» не особо понятны и, по сути, не страшны. Намного сильнее россиян сбивали с толку непривычные поначалу, массированные информационные вбросы и фейки агентов ЦИПсО и Госдепа о «катастрофических последствиях» санкций, которые так и не наступили. Реально же по интересам граждан ударило в первую очередь исчезновение удобных финансовых инструментов и технологий, которыми они с удовольствием пользовались в «мирное время».

Например, с 10 марта прекратили работу в России международные платежные системы Visa и Mastercard. Клиенты российских банков быстро почувствовали на себе связанные с этим неудобства — оплатить подписку на сервисы иностранных провайдеров стало фактически невозможно. Продлить подписку на любимые или необходимые в работе программы — тоже никак. К счастью, работа банковских карт внутри страны не поменялась вообще, выпущенные ранее карты Visa и Mastercard стала обслуживать отечественная НСПК, а срок их действия был автоматически продлен на несколько лет. А вот за границей карты Visa и Mastercard российских банков больше не работают. С их помощью нельзя оплачивать покупки в иностранных интернет-магазинах и проводить трансграничные переводы. Они перестали работать в мобильных кошельках Samsung Pay, Google Pay и Apple Pay. На смену международным системам пришла российская «Мир», которой до февраля 2022 года пользовались в основном бюджетники и пенсионеры.

Что касается Apple Pay, то 1 марта компания Apple сообщила об ограничении работы этого и других своих сервисов на территории России и подтвердила приостановку продаж своей продукции в стране. Айфоны и почти вся прочая продукция компании поступают в Россию по параллельному импорту по сей день, но оплата покупок как офлайн с помощью телефона, так и онлайн по Apple Pay работать перестала. Поначалу была лазейка с привязкой к сервису карт платежной системы «Мир», но и ее довольно быстро прикрыли.

Весной эксперты делали ставку на развитие в России китайской международной системы UnionPay, но эти прогнозы не сбылись. Сегодня, чтобы оплатить иностранные сервисы, осуществить платежи или переводы, приходится изрядно заморочиться. Остается надеяться, что эти сложности рано или поздно исчезнут — либо с появлением новых макрорегиональных валют, развития альтернативных платежных систем, либо (что вряд ли) с появлением аналогов тех иностранных продуктов, которыми россияне пользовались до 24 февраля. В любом случае, хотелось бы чтобы рано, а не поздно.

С 10 марта прекратили работу в России международные платежные системы Visa и Mastercard. Фото: maxpixel.net

Банковские сложности: смена владельцев банков, убытки

Банковский рынок в 2022 году, без сомнения, пережил беспрецедентные проблемы. Представители отрасли попали в санкционные списки, активы были заморожены, крупные иностранные компании уходили из России, вкладчики паниковали.

Санкции и отношение к специальной военной операции ударило по банкам, активно работающим в розничном секторе. Целый ряд фининститутов сменил собственников. Наиболее громко — банк «Тинькофф», основатель которого Олег Тиньков давно и, видимо, бесповоротно уехал из России, а в 2022 году продал банк «за копейки» (по оценкам, примерно $300 млн, — прим. ред.) владельцу «Норникеля» Владимиру Потанину. Сменились владельцы «Росбанка» и «Хоум Кредита».

Почти четверть банковской системы РФ (82 банка) понесла убытки в 2022 году, причем речь идет преимущественно о крупных банках, сообщил президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян со ссылкой на данные ЦБ на конференции «Региональные банки и экономика страны в текущих условиях: возможности и риски». Объем реструктурированных ссуд, а также объемы заблокированных активов в банках могут потребовать докапитализации значительного числа кредитных организаций, подчеркнул Тосунян.

По данным ЦБ России, только за февраль—октябрь 2022 года банки уже реструктурировали 17,9% своего корпоративного кредитного портфеля, что превышает запас капитала банковского сектора на 1 февраля 2022 года (6,6 трлн рублей) на 31,8%. С февраля по октябрь объем кредитов, реструктурированных 18 крупнейшими банками, превысил 10,15 трлн рублей (85,7% этой суммы — кредиты корпоративных заемщиков, 8,7 трлн рублей).

По данным ЦБ России, только за февраль—октябрь 2022 года банки уже реструктурировали 17,9% своего корпоративного кредитного портфеля. Фото: cbr.ru

Сейчас ВВП просаживается более мягко, в отличие от пика весенней паники, — на 4%, банки стали анонсировать дивиденды, а ЦБ допускает возможность раскрытия ими финансовой информации.

Даже удивительно — в отличие от предыдущих кризисов, в этот ни один российский банк не рухнул. При этом пока все решения ЦБ носили системный, а не адресный характер, а веерной раздачи банкам денег, по сути, не было: докапитализировались только некоторые игроки с госучастием или под госпроекты. Более того, сохраняется вероятность выхода сектора на положительный финрезультат. По состоянию на 1 ноября, совокупный убыток сектора сократился в три раза до 0,4 трлн рублей.

— Оценивать 2022 год надо, первое, с того, что нам повезло — мы были достаточно хорошо готовы к этой истории. Как это ни парадоксально звучит, но наша банковская система имела необходимый запас прочности к тем санкциям, которые были введены против нас после начала специальной военной операции, — рассказал «Реальному времени» заместитель председателя Волго-Вятского банка — управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк Рушан Сахбиев. — Своевременное внедрение платежной системы «Мир», на которой Центральный банк настаивал, как элемент определенной автономности. Представьте себе, если бы в один момент все карточные транзакции были перекрыты. Это был бы коллапс с очень сильным ударом по экономике. Поэтому понятно, что определенные сложности на начальном этапе были, но на сегодня наша платежная система превалирует над Visa и Mastercard и вполне себе автономна в кровеносной системе экономики.

Второе — банковская система достаточно неплохо научилась работать в удаленных каналах, онлайн, это банковские сервисы и приложения: «Я люблю иллюстрировать это на примере мобильного приложения «Сбербанк Онлайн». Раньше оно называлось приложением к банку, сегодня же, исходя из объема операций по онлайн-каналам, банк уже в телефоне, а приложение к нему — это мы. Это очень сильно спасало и в пандемию, и в условиях этого года», — говорит Сахбиев.

В отличие от предыдущих кризисов, в этот ни один российский банк не рухнул. Фото: Владимир Васильев

В начале года у клиентов банка были панические настроения. Сбер «очень хорошо ощутил» это на своей банкоматной сети: «Люди первым делом начали пробовать снимать деньги. Каждый день, а некоторые банкоматы и несколько раз в день, приходилось загружать наличными. Этот период надо было прожить, чтобы успокоить людей, чтобы они понимали, что все деньги в сохранности. Очень большая нагрузка выпала на ребят из управления налично-денежного обращения. Но она достаточно быстро схлынула, была примерно в течение двух недель», — отмечает глава татарстанского Сбера.

— Следующий этап, который нам удалось стабилизировать и преодолеть, — это поддержка реального сектора экономики. Просчитав различные сценарии, мы понимали, что некоторые из наших клиентов, заемщиков могли испытывать сложности с доставкой комплектующих, логистикой, сбытом, изменением курсов валют и прочим. Мы поставили перед собой задачу защитить наших заемщиков, и порядка 70% всего нашего портфеля кредитов юридических лиц прошли реструктуризацию, включение в государственные программы с субсидированием ставок и так далее. Мы индивидуально подходили к каждому заемщику, старались делать так, чтобы в этот период на них не выпадала какая-то дополнительная нагрузка еще и со стороны банковской сферы, — рассказывает Рушан Сахбиев.

ЦБ делает ставку

В ночь на 27 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о решении «парализовать» активы Банка России. Последний, в свою очередь, принял шокировавшее общество и бизнес решение рекордно повысить ключевую ставку c 28 февраля 2022 года с 9,5% сразу до 20% годовых. «Внешние условия для российской экономики кардинально изменились. Повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых, чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски. Это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения», — объяснил свое решение Центробанк. На графике динамики ставки это выглядит так.

Динамика ключевой ставки Банка России в 2022 году. Фото: cbr.ru

Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала рост ставки временной антикризисной мерой. Она рассказала, что российские банки в конце прошлого месяца испытали отток средств, однако теперь они постепенно возвращаются в виде вкладов жителей страны. По словам Набиуллиной, в стране банки функционируют без сбоев, ситуация с ликвидностью является стабильной. Глава ЦБ добавила, что в текущем году и, скорее всего, в следующем году инфляция будет выше прежних оценок.

Затем последовала череда плановых и внеплановых снижений ключевой ставки. Совет директоров Банка России 16 сентября 2022 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 7,5% годовых. Это было уже шестое снижение ставки подряд. С тех пор она остается неизменной — но это пока. Хотя Набиуллина и считает, что российский рынок уже находится в зоне нейтральной денежно-кредитной политики, а пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки сузилось, денежно-кредитная политика регулятора направлена на то, чтобы вернуть ставку к 4% в 2024 году.

В регуляторе заявили, что дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься исходя из оценки рисков. Учтет Центробанк и фактическую, и ожидаемую динамику инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте. Учтет ли он аргументы тех, кто критикует мегарегулятора за то, что российская экономика недофинансирована, а внутренние инвестиции недоступны?

«В результате наших беспрецедентных санкций рубль почти немедленно превратился в щебень (rubble)», — сказал Байден. Фото: официальный аккаунт президента США

Ruble Путина или Rubble Байдена?

В 2022 году привыкшее измерять «среднюю температуру по палате», то есть по экономике России, население страны постепенно отвыкает от этой привычки. Рубль начал год с курса 76 рублей за доллар. Но в начале марта национальная валюта начала стремительно обесцениваться, «долетев» до 120 рублей.

6 марта президент США Джо Байден допустил оговорку, заявив, что из-за введенных против России западных санкций один американский доллар якобы стал равняться «200 российским рублям». «В результате наших беспрецедентных санкций рубль почти немедленно превратился в щебень (rubble). Российская экономика — и это правда, между прочим, предлагает один американский доллар за 200 российских рублей», — сказал Байден на пресс-конференции в Польше в рамках своего европейского турне.

Но в дело вмешался ЦБ и ввел ряд ограничений оборота валюты в стране. Например, запретил банкам продажу валютной наличности физлиц, ограничил выдачу долларов и евро с действовавших вкладов суммой $10 тыс. сроком на полгода — с 9 марта по 9 сентября. Позднее продлил эти ограничения до 9 марта 2023 года. В результате после 11 марта котировки валютной пары снижались, причем даже до уже забытых значений в 50 рублей за доллар в мае.

— Объем исходящих переводов в долларах упал в 2022 году на 62,06%, в евро — на 79,2%. Входящие переводы в евро практически полностью прекратились — их объем снизился на 98,97%. Долларовые «схлопнулись» на 70,15%, — вспоминает Олег Бачурин из Банка Казани.



Немалую роль в укреплении рубля и в ослаблении доллара сыграл легендарный указ президента Путина о продаже газа в рублях странам, поддержавшим введение санкций против России. Фото: tatarstan.ru

Немалую роль в укреплении рубля, а еще большую в ослаблении доллара (по крайней мере, в нашей части мира) сыграл легендарный указ президента Путина, подписанный 31 марта, о продаже газа в рублях тем странам, которые поддержали введение санкций против России. Именно с этого момента заработали давно заготовленные, но стоявшие без дела под страхом американской военно-финансовой мощи шестеренки механизма расчетов в национальных валютах между Россией, странами Востока и Азии. Появились газовый рубль, нефтяной юань, евро-дирхам. И это только начало…

— Теперь мы работаем в других валютах: открыли корреспондентские счета совместно с казахскими, турецкими, китайскими коллегами в их валютах, есть у нас и корсчета на Ближнем Востоке. Соответственно, мы работаем в рублях, юанях, турецких лирах, казахстанских тенге, с недавних пор — в индийских рупиях и в других валютах дружественных стран, — отмечает Бачурин, добавляя, что в планах — работа с дирхамом.

Однако в России к концу года дисбаланс импорта и экспорта в пользу первого сделал свое дело. Курс рубля хотя и прогнозируемо, но довольно стремительно упал до 70+ рублей за доллар и 75+ — за евро. Впрочем, следить за курсом продолжают уже разве что только пресса и профессиональные финансисты, а для простых россиян цифры курсов уже почти ничего не значат.

— Волатильность российского валютного рынка в уходящем году стала самой сильной после кризисного 2014 года. При этом быстрое восстановление рубля с исторических минимумов до семилетних вершин вполне сравнимо по скорости и неожиданности с предшествовавшим обвалом. В этом уникальность нынешней ситуации, что обусловлено в первую очередь прекращением действия бюджетного правила и высокими мировыми ценами на экспортируемые Россией сырьевые товары, — говорит директор казанского филиала «БКС Мир инвестиций» Аркадий Ращектаев.

Следить за курсом продолжают уже разве что только пресса и профессиональные финансисты, а для простых россиян цифры курсов уже почти ничего не значат. Фото: piqsels.com

Нес/частные инвесторы

Тем временем многомиллионная армия пришедших в 2021 году на фондовый рынок «мамкиных инвесторов» из России уже в начале 2022 года получила сокрушительный удар по «портфелям». 28 февраля на Московской бирже были приостановлены торги ценными бумагами и деривативами. 2 марта за исключением нескольких инструментов они были отменены на срочном рынке. С 5 по 8 марта торги не проводились во всех секциях Московской биржи. Инструменты запускались поэтапно: 9 марта были возобновлены сделки на валютном и денежном рынках, 24 марта начались торги на рынке акций.

Столь длительной и нервной паузы в торгах на российском фондовом рынке ранее никогда не было. Инвесторы, загнавшие в ценные бумаги компаний из Европы и США миллиарды рублей через продвинутые банковские приложения для инвестиций, фактически одномоментно утратили возможность ими распоряжаться. ЦБ рекомендовал брокерам ввести ограничение на покупку ценных бумаг эмитентов из недружественных стран, и уже с 1 октября у неквалифицированных инвесторов нет возможности приобретать такие бумаги.

Впрочем, и от российских эмитентов, более того — голубых фишек, акционеры получили пощечину. 30 июня национальное достояние страны — ПАО «Газпром» — заявило, что отменяет выплату рекордных дивидендов по итогам 2021 года. Причем с циничной формулировкой: «за нецелесообразностью». При этом ограниченные в выборе бумаг и привыкшие торговать акциями газового монополиста россияне ранее получили сообщение о том, что совет директоров рекомендовал собранию акционеров выплатить годовые дивиденды в размере 52,53 рубля на одну акцию. Общий размер выплат мог составить 1,25 трлн рублей, или 50% чистой прибыли «Газпрома» за 2021 год по МСФО — абсолютный рекорд для дивидендов в истории компании, да что там — всего многострадального отечественного фондового рынка.

Масла в огонь негодования акционеров добавило то, что государство, в отличие от них, свою долю прибыли от деятельности монополиста получило бы — но в другом виде. Буквально за неделю до собрания акционеров «Газпрома» Минфин предложил внести поправки в Налоговый кодекс, увеличив сумму налога на добычу полезных ископаемых для «Газпрома» на 416 млрд рублей в качестве единовременного решения. Госдума традиционно оперативно эту поправку приняла.

Инвесторы, загнавшие в ценные бумаги компаний из Европы и США миллиарды рублей, фактически одномоментно утратили возможность ими распоряжаться. Фото: jeshoots.com

Инвесторы же стали остервенело сбрасывать бумаги не уважающего их эмитента. Котировки акций обвалились на треть до 207,69 рубля при максимальном значении на момент открытия торгов в 310,82 рубля за бумагу. Торги акциями «Газпрома» на Московской бирже были остановлены с дальнейшим проведением по ним дискретного аукциона. По состоянию на 14.00, стоимость акции зафиксировалась на уровне 225 рублей. Индекс Мосбиржи к этому времени упал на 6,3% до 2 224 пунктов, а индекс РТС — на 5,2% до 1 335 пунктов. В ожидании отказа поделиться прибылью и от других голубых фишек, а также на фоне общего негатива игроки устроили распродажу акций «Роснефти», обвалив их стоимость на 5,31%, «Яндекса» — на 5,67%, «Алросы» — на 3,46%, Сбербанка — почти на 7%, ВТБ — почти на 5%.

По данным НАУФОР, объем активов российских инвесторов в иностранных ценных бумагах составляет почти $30 млрд. По данным ЦБ РФ, втрое больше — в Национальном расчетном депозитарии (НРД) из-за санкций заморожено около 6 трлн рублей российских инвесторов.

— На российском фондовом рынке происходили тектонические изменения. Прошел максимальный по скорости обвал акций и облигаций в истории. Почти на месяц были остановлены торги. Если раньше ключевую роль на нашем рынке играли нерезиденты и их притоки/оттоки, то теперь 80% оборота торгов акциями на Мосбирже — это физические лица, — отмечает Ращектаев из «БКС Мир инвестиций». — Наиболее сильный удар получил финансовый сектор, особенно окологосударственные банковско-брокерские группы, а с ними и рядовые инвесторы, их клиенты. Были обездвижены провайдеры фондов на зарубежные активы, часть зарубежных акций, принадлежащих россиянам, застряла в европейских депозитариях.

По словам Ращектаева, в 2022 году российский рынок стал «автономным»: динамика западных фондовых площадок теперь не оказывает на него влияния. Исторически сила связи индекса Мосбиржи и американского S&P 500 была максимальной. Сегодня на фоне геополитики краткосрочная траектория S&P 500 не оказывает никакого влияния на цены бумаг на Мосбирже.

В общем, отходить от удара 2022 года воспрявший было на фоне низкой доходности депозитов и недвижки отечественный фондовый рынок будет, пожалуй, несколько лет. Если вообще восстановится. Поможет ли ему припарка в виде ценных бумаг компаний с первичным листингом на Гонконгской бирже, а также фьючерсы на иностранные индексы, ПИФы, ДУ и инвестиционно-страховые продукты с недружественными бумагами в составе — покажет время.

Сегодня на фоне геополитики краткосрочная траектория S&P 500 не оказывает никакого влияния на цены бумаг на Мосбирже. Фото: Fitiss/commons.wikimedia.org/CC-BY-SA-3.0

Страховка от санкций

Наконец, болезненная дезинтеграция России с западным миром ударила и по страховому рынку страны. Работающие на нем компании из-за потерь от инвестиционной деятельности на волатильном фондовом рынке впервые за всю историю (!) продемонстрировали убыток по итогам второго квартала — почти 1,4 млрд рублей. Для сравнения: во втором квартале 2021 года совокупная прибыль страховщиков составила более 70 млрд рублей.

Совокупные страховые сборы на российском рынке за первые полгода 2022 года упали на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составили 862 млрд рублей. Страхование жизни упало на 7%, до 218 млрд рублей. При этом накопительное страхование жизни, напротив, выросло аж в три раза за квартал, до 117 млрд рублей.

Страховые компании считают, что наибольшее негативное влияние кризис оказал на страхование автокаско. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» провело анкетирование среди страховщиков, в котором попросило оценить степень негативного воздействия текущей ситуации на некоторые крупнейшие сегменты страхового рынка по 10-балльной шкале, где 1 — наименьшее негативное влияние и 10 — наибольшее. Более 70% респондентов поставили от 8 до 10 баллов по страхованию автокаско, из них 30% оценили степень влияния как максимальную (10 баллов). Никто из респондентов не поставил по этому сегменту оценку 4 или менее баллов. Средний балл по страхованию автокаско получился на уровне 8,1, когда по всем остальным сегментам, фигурировавшим в опросе, средний балл оказался в диапазоне от 4,9 (страхование прочего имущества граждан) до 6,8 (страхование жизни).

Крупные участники страхового рынка оказались под санкциями, которые предполагают блокировку активов в американской юрисдикции, ограничение операций в долларах и невозможность осуществления каких-либо денежных транзакций с организациями из США. А это значит, что им закрывается доступ к валютным операциям и международным проектам, к проектам с опасающимися вторичных рестрикций неподсанкционными участниками, исключается возможность международного перестрахования и так далее.

Страховые компании считают, что наибольшее негативное влияние кризис оказал на страхование автокаско. Фото: Максим Платонов

Первым под санкции попал «любимый» страховщик «Газпрома», возглавляемый сыном российского госдеятеля, экс-министра обороны Сергея Иванова страховщик «СОГАЗ». Причина — участие в страховании Крымского моста. Также под санкции попала Независимая страховая группа, которая работает с корпорацией «Ростех», страхуя риски структур холдинга и связанных с ним юрлиц. Наконец, под санкциями вместе с банком «Открытие» оказались ПАО СК «Росгосстрах» и его «дочка» СК «Росгосстрах-Жизнь».

— Страховой рынок пережил шок в первую же неделю после объявления СВО. Наши западные партнеры по перестрахованию один за другим «отключили» перестраховочную защиту всего российского страхового рынка. И можно сказать, что до момента принятия решения о передачи портфеля в перестрахование в РНПК, многие крупные страховщики ощущали себя, мягко говоря, не очень уверенно с точки зрения перестраховочной защиты своих рисков, — рассказал «Реальному времени» директор филиала «Росгосстраха» в Татарстане Марат Сафин.

По его словам, страховой рынок всегда следует тенденциям банковского сектора, строительства нового жилья и продаж новых автомобилей: «Все эти направления переживают в 2022 году не лучшие времена. При этом мы наблюдаем возросший спрос китайского автопрома на наш рынок. По мнению крупных автодилеров, нашим азиатским партнерам удастся существенно нарастить свою долю в Татарстане в 2023 году. Это позволяет оптимистично смотреть на количество продаваемых автомобилей уже во втором полугодии 2023 года», — отмечает Сафин.

Исламский банкинг в России

Есть надежды в экономике и на партнеров из мусульманских стран. В августе Центробанк опубликовал для общественного обсуждения проект документа, посвященный ключевым направлениям развития финансового рынка в условиях санкций. В числе предложений регулятора — усилить роль партнерского финансирования, которое будет способствовать привлечению дополнительных средств для финансирования бизнеса, в том числе малого и среднего. Российское законодательство не запрещает предоставление услуг партнерского финансирования, в то же время в некоторых случаях оказание таких услуг затруднено без специального законодательного регулирования.

Для развития этого направления финансовой деятельности планируется проведение эксперимента на территориях отдельных субъектов РФ, по итогам которого будет принято решение о распространении законодательного регулирования партнерского финансирования на другие регионы России. В пресс-службе ЦБ «Интерфаксу» уточнили, что речь идет о развитии исламского банкинга.

Татарстан «качает» тему исламского партнерского финансирования уже лет тридцать. Фото: realnoevremya.ru

Исламский банкинг содержит ряд запретов и ограничений. Например, запрет на выплату процентов (риба) и производные от него процентные сделки; запрет на сделки с условиями неопределенности (гарар); запрет на финансирование точно определенных секторов экономики: игорный бизнес, производство свинины, алкогольной продукции; условия разделения риска получения прибыли и убытков между финансирующей стороной и клиентом по совершаемым сделкам; условия проведения финансовых сделок на основе реальных активов или операций с данными активами. Также необходима обязательная идентификация лежащих в основе сделки реальных активов.

Поразительным и унизительным для Татарстана (и Башкортостана, видимо, тоже), развитых региональных банковских рынков в преимущественно мусульманских национальных республиках, стало то, что в качестве субъектов этого проекта Минфином России изначально были предложены другие регионы страны. В поручении президента были закреплены только Чеченская республика и республика Дагестан. «Проработка вопроса ведется Минфином России при участии Банка России, в том числе подготовка изменений в законодательство. Непосредственное пилотирование на территории субъектов Российской Федерации — участников эксперимента предполагается в 2023 году», — говорилось в сообщении ЦБ.

Со скрипом, через СМИ, а не аппаратные контакты на федеральном уровне татарстанское Минэкономики «поскреблось» в закрытые двери тех правительственных кабинетов, в которых принимаются решения о пилотировании проекта. Очевидно, не без политического веса и участия президента республики Рустама Минниханова Татарстан был включен-таки в число территорий, где будет делаться этот самый пилот. «Хочу сообщить приятную новость для Рустама Нургалиевича: Татарстан включен в [число] пилотных регионов по реализации идей исламского банкинга», — сообщил в сентябре председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Ведь Татарстан «качает» тему исламского партнерского финансирования уже лет тридцать. В республике по нормам шариата работает финансовый дом «Амаль». Большой опыт работы с исламским миром есть у входящего в топ российского банковского рынка Ак Барс Банка. В начале декабря Сбер в Казани открыл первый в стране исламский банковский офис в формате филиала. Пока что все это, конечно, больше маркетинг, чем бизнес, но не исключено, что уже в 2023 году получится сделать первые шаги к развитию партнерского финансирования в России до масштабов, которые позволят привлекать иностранные инвестиции из мусульманских стран Азии и Востока.

«2022 год является уникальным по своей политической и экономической значимости для всего мира»

Рушан Сахбиев — заместитель председателя Волго-Вятского банка — управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк

— Оценивать 2022 год надо, первое, с того, что нам повезло — мы были достаточно хорошо готовы к этой истории. Как это ни парадоксально звучит, но наша банковская система имела необходимый запас прочности к тем санкциям, которые были введены против нас после начала специальной военной операции. Своевременное внедрение платежной системы «Мир», на которой Центральный банк настаивал, как элемент определенной автономности. Представьте себе, если бы в один момент все карточные транзакции были перекрыты. Это был бы коллапс с очень сильным ударом по экономике. Поэтому понятно, что определенные сложности на начальном этапе были, но на сегодня наша платежная система превалирует над Visa и Mastercard и вполне себе автономна в кровеносной системе экономики.

Второе — банковская система достаточно неплохо научилась работать в удаленных каналах, онлайн, это банковские сервисы и приложения. Я люблю иллюстрировать это на примере мобильного приложения Сбербанк Онлайн. Раньше оно называлось приложением к банку, сегодня же, исходя из объема операций по онлайн-каналам, банк уже в телефоне, а приложение к нему — это мы. Это очень сильно спасало и в пандемию, и в условиях этого года.

Были панические настроения у клиентов банка в начале года. Мы это очень хорошо ощутили на своей банкоматной сети. Люди первым делом начали пробовать снимать деньги. Каждый день, а некоторые банкоматы и несколько раз в день, приходилось загружать наличными. Этот период надо было прожить, чтобы успокоить людей, чтобы они понимали, что все деньги в сохранности. Очень большая нагрузка выпала на ребят из управления налично-денежного обращения. Но она достаточно быстро схлынула, была примерно в течение двух недель.

Следующий этап, который нам удалось стабилизировать и преодолеть, — это поддержка реального сектора экономики. Просчитав различные сценарии, мы понимали, что некоторые из наших клиентов, заемщиков могли испытывать сложности с доставкой комплектующих, логистикой, сбытом, изменением курсов валют и прочим. Мы поставили перед собой задачу защитить наших заемщиков, и порядка 70% всего нашего портфеля кредитов юридических лиц прошли реструктуризацию, включение в государственные программы с субсидированием ставок и так далее. Мы индивидуально подходили к каждому заемщику, старались делать так, чтобы в этот период на них не выпадала какая-то дополнительная нагрузка еще и со стороны банковской сферы.

Этот кризис мы преодолевали и преодолеваем вместе с нашими клиентами. Просроченная задолженность за этот период даже снизилась. Это очень радует — реальный сектор экономики демонстрирует способность не только выживать в этих непростых условиях, но и развиваться, искать новые ниши, поставщиков. В том числе иностранных. В 2022 году активно заработал наш филиал в Индии. Понятно, что европейские рынки для нас на сегодняшний день закрыты. Но Юго-Восточная Азия с нами работает, а мы помогаем нашим клиентам.

Марат Сафин — директор филиала «Росгосстраха» в Республике Татарстан

— Новейшая история говорит о том, что, после событий 1941—1945 годов, 2022 год является уникальным по своей политической и экономической значимости для всего мира. Мы наблюдаем передел экономического влияния практически во всех сферах, начиная от нефти и газа и заканчивая, извините, средствами личной гигиены и продуктами питания.

Страховой рынок пережил шок в первую же неделю после объявления СВО. Наши западные партнеры по перестрахованию один за другим «отключили» перестраховочную защиту всего российского страхового рынка. И можно сказать, что до момента принятия решения о передачи портфеля в перестрахование в РНПК, многие крупные страховщики ощущали себя, мягко говоря, не очень уверенно с точки зрения перестраховочной защиты своих рисков. Нужно отдать должное нашему правительству, ЦБ и ВСС, которые в кратчайшие сроки смогли решить этот важный вопрос. Сейчас можно с уверенностью сказать, что все работает как часы.

Кроме того, страховой рынок всегда следует тенденциям банковского сектора, строительства нового жилья и продаж новых автомобилей. Все эти направления переживают в 2022 г. не лучшие времена. При этом мы наблюдаем возросший спрос китайского автопрома на наш рынок. По мнению крупных автодилеров, нашим азиатским партнерам удастся существенно нарастить свою долю в Татарстане в 2023 году. Это позволяет оптимистично смотреть на количество продаваемых автомобилей уже во втором полугодии 2023 года.

Несмотря на внешние вызовы, связанные с началом СВО и частичной военной мобилизацией, нам удалось не потерять наш портфель по ключевому направлению бизнеса (имущество граждан), но и немного прирасти. Мы уверенно растем в агентском канале продаж по автострахованию. Это касается в первую очередь каско. Спрос на этот вид страхования вырос на 25%. Кроме того, мы отмечаем и рост количества заявок на ОСАГО. Ну и под занавес уходящего года дирекция «Росгосстраха» в Татарстане планирует долгожданный переезд в новый комфортабельный современный офис в центре Казани. Место пока не раскрываем, но обещаем пригласить на новоселье.

Думаю, в 2023 году продолжится укрепление авторынка за счет отечественных и китайских производителей. Не все дилеры, к сожалению, выдержат конкуренцию. Для конечного потребителя выбора марок и моделей будет больше. Поэтому каско и ОСАГО по-прежнему будут в тренде. Мы ожидаем продолжения увеличения спроса граждан на сохранение своего здоровья. В связи с этим все, что касается медицины (в т.ч. телемедицины), а также страховых продуктов, позволяющих иметь доступ в эту сферу, будет сохраняться. В 2022 году продолжился рост накопительного страхования жизни. Люди стали более осознанно подходить к накоплениям своих сбережений, защищая при этом себя и своих близких финансово. Уверен, что и в следующем году эта тенденция сохранится. Наконец, маркетплейсы, различные мобильные приложения для покупки товаров и услуг онлайн — эта сфера, безусловно, продолжит свой рост. В связи с этим думаю, что сервисное приложение «Росгосстраха» будет по-прежнему востребовано.

Аркадий Ращектаев — директор Казанского филиала «БКС Мир Инвестиций»

— Для мировой экономики главные тренды уходящего года — это повсеместный рост инфляции до рекордных значений за многие десятилетия, в основном это касается развитых стран. В то же время раскручивался энергетический кризис, затронувший в первую очередь ЕС. Ну и третий момент, это последствие инфляции — постепенное замедление темпов экономического роста и подготовка к фазе рецессии крупнейших экономик.

В России в течение года происходила ускоренная адаптация к новым условиям внешнего давления. С одной стороны, все первоначальные прогнозы по масштабу сжатия ВВП оказались ошибочными (снижение экономики окажется менее 4% по году). С другой, последствия экономического шока, который был в начале 2022 года, частично перенесутся на 2023-й.

На российском фондовом рынке происходили тектонические изменения. Прошел максимальный по скорости обвал акций и облигаций в истории. Почти на месяц были остановлены торги. Если раньше ключевую роль на нашем рынке играли нерезиденты и их притоки/оттоки, то теперь 80% оборота торгов акциями на Мосбирже — это физические лица.

Наиболее сильный удар получил финансовый сектор, особенно окологосударственные банковско-брокерские группы, а с ними и рядовые инвесторы, их клиенты. Были обездвижены провайдеры фондов на зарубежные активы, часть зарубежных акций, принадлежащих россиянам, застряла в европейских депозитариях.

Практически полностью сложился рынок валютных долгов (еврооблигаций). Но им на смену приходят бонды в юанях, выпускаемые по российскому праву российскими компаниями, а также замещающие облигации, у которых купоны и цена бумаг привязаны к твердым валютам (доллар, евро, фунт).

Волатильность российского валютного рынка в уходящем году стала самой сильной после кризисного 2014 года. При этом быстрое восстановление рубля с исторических минимумов до семилетних вершин вполне сравнимо по скорости и неожиданности с предшествовавшим обвалом. В этом уникальность нынешней ситуации, что обусловлено в первую очередь прекращением действия бюджетного правила и высокими мировыми ценами на экспортируемые Россией сырьевые товары. Многие компании перестали раскрывать финансовые отчеты, что затрудняет процесс анализа состояния дел.

В текущем году российский рынок стал «автономным»: динамика западных фондовых площадок теперь не оказывает на него влияния. Исторически сила связи индекса Мосбиржи и американского S&P 500 была максимальной. Сегодня на фоне геополитики краткосрочная траектория S&P 500 не оказывает никакого влияния на цены бумаг на Мосбирже.

В 2022 году «БКС Мир инвестиций» первым среди крупных российских брокеров вышел на азиатский рынок, открыв клиентам доступ к торгам ценными бумагами гонконгских и китайских компаний с первичным листингом на Гонконгской бирже.

На мой взгляд, потенциал для роста индекса Мосбиржи составляет более 10% в 2023 году. Причем самые интересные бумаги сейчас сосредоточены в голубых фишках, а не где-то во втором или третьем эшелоне. Возможно, лучше рынка по итогам 2023 году будут выглядеть нефтяники, НОВАТЭК, Сбербанк. Но, естественно, ключевым фактором останется геополитическая ситуация и взаимоотношения с другими странами. К этому же направлению можно отнести фактор будущей адаптации российского нефтяного сектора к эмбарго и потолку цен на нефть и нефтепродукты. От этого зависят не только финансы самих компаний, но и бюджетные параметры, а именно доходная часть за счет налогов.

В 2023-м не нужно полностью выходить всем капиталом в акции. Рынок бондов в 2022 году показал, как хорошо облигации могут защитить портфель в условиях рыночной неопределенности.

Олег Бачурин — председатель правления Банка Казани

— Центробанк за последние годы научился работать с разными сложными ситуациями — «спасибо» ковидным ограничениям и другим кризисам последнего десятилетия. Регулятор дает банкам послабления и время для выправления ситуации. Все банки понимают, что эти меры временные, но они помогают устоять, и это очень хорошо. Так что, глядя на ситуацию изнутри, не думаю, что у банковского сектора наклевывается какой-то крупный кризис.

Думаю, в ближайшее время вряд ли продолжит сильно дорожать жилье. Сегодня в Казани, если вы покупаете квартиру, то защищаете себя лишь от инфляции, да и то не на сто процентов. Хороший вариант — инвестировать в недвижимость с арендаторами, то есть не с расчетом на ее дальнейшее подорожание, а как готовый арендный бизнес, который будет приносить доход. Наши клиенты выкупили практически всю коммерческую недвижимость, которая была у нас на балансе и продавалась с арендаторами. Это особенно интересно, когда у тебя постоянные крупные арендаторы — системообразующие компании или, к примеру, федеральные торговые сети.

В планах — дальнейшее развитие внешнеэкономической деятельности, в частности, фокус мы делаем на Турции и Китае. Если с Поднебесной мы уже нарастили неплохие обороты, то по Турции планируем усилиться.

С точки зрения регионального присутствия Банк Казани серьезно прибавил за 2022 год и планирует продолжать это развитие. Мы уже очень хорошо развили московское направление, практически 18% нашего действующего кредитного портфеля сегодня — это Москва. Буквально несколько месяцев назад мы активно «зашли» в Санкт-Петербург — уже открылся один офис, на подходе второй. Причем Северная столица очень хорошо «выстрелила». Там сегодня очень хорошо развивается малый и средний бизнес, наши целевые клиенты.

Причем если Москву мы «раскачивали» очень долго (но теперь она идет отлично), то в Санкт-Петербурге первые клиенты у нас появились даже раньше, чем мы успели провести официальное открытие офиса! Просто они у нас и до того обслуживались — напомню, гарантии мы выдаем без посещения офиса, за 4 часа. Пул именно таких клиентов у нас уже был в Питере, и, узнав о нашем офисе, они сразу же туда пришли. Еще у нас есть офисы в Нижнем Новгороде, Набережных Челнах, Нижнекамске. Но акцент, фокус работы мы все же делаем на Казани, Москве и Питере — это крупнейшие города с сильной экономикой и очень активным малым и средним бизнесом. А это — наш главный клиент.

Уверен, что в 2023 году продолжат усиливаться альтернативные валюты — те же юань, лира, дирхам или, например, рупия. Я говорю не о курсовом значении, а об объемах их использования в расчетах. Они неизбежно будут замещать доллар и евро, ведь глобального спада потребления никто не ждет, товарооборот сохранится — просто он уже переориентировался. Будут юань, лира, дирхам. Рубль тоже отличная валюта, я повторю — многие наши зарубежные партнеры с удовольствием проводят расчеты в рублях. Особенно активен в этом Казахстан, но уже есть и турецкие контракты в рублях. Думаю, эта тенденция продолжится и усилится.

В целом в наступающем году мы ждем стабильности. На самом деле, ситуация уже относительно стабилизировалась. И если не будет никаких глобальных потрясений, то стабильность останется с нами!