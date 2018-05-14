Гиниятуллин Искандер Анварович
Общая информация
Родился 19 апреля 1967 года в г. Нижнекамске ТАССР.
Образование:
1992 год — Московский энергетический институт (специальность «инженер-теплоэлектрик» )
Трудовая деятельность:
1992 — 1997 гг. — начальник смены РЭУ «Татэнерго» Нижнекамской ТЭЦ-2.
1997 — 1998 гг. — начальник лаборатории металлов и сварки РЭУ «Татэнерго» Нижнекамской ТЭЦ-2.
1998 — 2000 гг. — заместитель директора по производству ЗАО «Ремстрой-7».
2000 — 2003 гг. — директор ЗАО «Ремстрой-7».
2003 — 2005 гг. — директор ООО «Управляющая компания „Камаглавстрой“, ООО „Нижнекамская энергетическая компания“.
2005 — 2007 гг. — генеральный директор ОАО „Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство“.
2007 г. — директор МУ „Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства“.
2007 — 2008 гг. — заместитель руководителя исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района.
2008 — 2011 гг. — руководитель исполнительного комитета г. Нижнекамска.
С 2011 г. — председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства исполкома г. Казани.
2016 -2018 гг. — заместитель руководителя исполкома г. Казани по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, г. Казань, ул. Кремлевская, 11
- Телефон: (843) 292-18-10
- Email: gkh.kzn@tatar.ru
- Сайт: www.kzn.ru/page223.htm
Дата последнего обновления: 14.05.2018