Минтранс РФ поможет «Саратовским авиалиниям» устранить недостатки

Минтранс РФ заявил о готовности оказать помощь «Саратовским авиалиниям» в устранении недостатков, выявленных в деятельности компании Росавиацией.

«После катастрофы самолета Ан-148, произошедшей 11 февраля 2018 года, Росавиация провела проверку „Саратовских авиалиний“, в ходе которой был выявлен ряд недостатков, влияющих на уровень безопасности полетов. В связи с этим Росавиация выдала предписание устранить эти недостатки и ограничила действие сертификата авиакомпании 30 мая. Данные недостатки в настоящий момент устраняются авиакомпанией, при необходимости специалисты авиационных властей готовы оказывать консультационную помощь перевозчику в этом вопросе», — цитирует представителя ведомства «Интерфакс».

Сегодня авиакомпания объявила о возобновлении продажи авиабилетов по внутренним направлениям и сокращении чартерной программы на 50%. И это несмотря на то, что накануне в компании сообщили о возможном прекращении деятельности с 31 мая.

Сегодня первый заместитель генерального директора авиаперевозчика Михаил Герасименко заявил, что в случае ликвидации «Саратовских авиалиний» могут закрыть единственный аэропорт в регионе. В правительстве Саратовской области пообещали принять меры, чтобы этого не случилось.



