Леонтьев извинился перед Пашиняном за высказывания об Армении

Журналист Михаил Леонтьев, который является пресс-секретарем «Роснефти», принес извинения главе армянского правительства Николу Пашиняну за свои высказывания о ситуации в республике. Об этом сообщила пресс-служба Пашиняна и подтвердил сам Леонтьев.



«Я прислал письмо с извинениями, поскольку я признаю, что некоторые заявления были не совсем корректными и чрезвычайно резкими, и что никакие различия во взглядах тот или иной процесс не оправдывают грубости и резкости» — цитирует журналиста "РИА Новости".



В пресс-службе премьер-министра Армении Никола Пашиняна отметили, что Леонтьев также выразил надежду, что его поведение не отразится на позитивном сотрудничестве между «Роснефтью» и Арменией.



Напомним, что 10 мая представители армянской диаспоры собрались у редакции «Комсомольской правды» и потребовали от Михаила Леонтьева извинений. Конфликт возник во время эфира, в котором журналист предложил Армении «катиться колбаской» и прекратить омрачать наши отношения с братским азербайджанским народом».