ФАС выдала «Транснефти» разрешение на получение контроля над портом Зиявудина Магомедова

«Транснефть» получила от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России разрешение на получение контроля в Новороссийском морском торговом порту (НМТП). Об этом рассказал глава ФАС Игорь Артемьев.

По его словам, разрешение действительно в течение года и при необходимости может быть продлено.

«То есть если они месяца за три до истечения срока нам подадут, мы еще раз дадим на год, там же ничего не изменилось. Это просто заявление, мы даже новый анализ рынка не делаем, мы только смотрим, что изменилось в структуре, если ничего не изменилось, подписываем и все, мы не будем барьером здесь», — цитирует Артемьева ТАСС.

Новороссийский морской торговый порт (НМТП) — крупнейшая портовая группа России. Группа «Сумма» Зиявудина Магомедова и «Транснефть» на паритетной основе через СП Novoport Holding Ltd владеют 50,1% НМТП, еще 10,5% монополия контролирует самостоятельно через «Транснефть-сервис», 20% порта принадлежит Росимуществу, еще 5,3% — ОАО РЖД.



Ранее суд арестовал на два месяца братьев Магомедовых по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей, растрате и создании преступного сообщества. После чего на их деньги был наложен обеспечительный арест.