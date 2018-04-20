СМИ: МФК «Домашние деньги» задержала выплаты инвесторам

Одна из крупнейших микрофинансовых компаний (МФК) «Домашние деньги» испытывает сложности при расчетах с частными инвесторами, сообщает «Коммерсант».

Отмечается, что на следующей неделе компания должна исполнить оферту по выпуску облигаций на сумму 1,25 млрд рублей, для чего в настоящее время аккумулируются все средства. Однако эти облигации торгуются существенно ниже номинала, что свидетельствует о низком доверии к эмитенту.

Эксперты считают, что эту МФК поддержат другие крупные микрофинансовые организации. По их мнению, дефолт компании больно ударит по всему рынку.

Ранее стало известно, что Центробанк РФ будет бороться с ростом популярности «займов до зарплаты» — из-за них население влезает в неподъемные долги.