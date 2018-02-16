Микрофинансисты предупредили ЦБ о возвращении в 90-е
Регулятор хочет отнять у микрофинансовых компаний основную часть бизнеса
ЦБ продолжает наступление на деятельность микрофинансовых организаций (МФО): на днях он заявил, что будет бороться с ростом популярности «займов до зарплаты» — из-за них население влезает в неподъемные долги. В ответ микрофинансисты, которые рискуют лишиться основной части бизнеса, предупредили о будущем росте просрочки и серого рынка. Подробнее — в материале «Реального времени».
Нокаут для МФО
Войну с дорогими и высокорисковыми кредитами регулятор ведет уже несколько лет. В июле прошлого года он в очередной раз ужесточил для МФО требования к резервированию: с тех пор по займам «до зарплаты», просроченным более чем на 90 дней, они должны начислять резервы в размере 100%.
Ужесточение происходило не одномоментно — о нем микрофинансовые компании были предупреждены заблаговременно. Чтобы избежать шоков, ЦБ дал им переходный период, который длился с 2014 по 2017 годы. В течение этого срока норматив отчислений в резервы должен был постепенно увеличиваться. В прошлом году представители рынка уговаривали ЦБ повременить с доведением норматива до 100%, но ничего не добились.
Нынешняя идея ЦБ еще более жесткая. Во-первых, регулятор собирается ограничить размер займов «до зарплаты» 10 тысячами рублей; во-вторых — сократить максимальный срок таких кредитов до 15 дней; в-третьих, планируется снизить процентные ставки по кредитам: в 2018 году — до 1,5%, с июля 2019-го — до 1% в день. Сейчас максимальный размер займа «до зарплаты» составляет 45 тыс. рублей, предельный срок— 2 месяца, а переплата по таким кредитам ограничена трехкратным размером займа.
Свое решение Центробанк объясняет несознательностью клиентов МФО, которые, как он считает, принимают на себя неподъемные обязательства. «Мы сталкиваемся с низкой финансовой грамотностью населения. Граждане не умеют рассчитывать свои риски, осуществлять финансовое планирование. Мы считаем, что нужно вводить дополнительные ограничения», — передал РБК заявление Ильи Кочеткова, директора департамента микрофинансового рынка ЦБ.
Криминал и испорченные кредитные истории
Участники рынка утверждают, что идея ЦБ — если она будет реализована — драматично отразится не только на самих МФО, но и на населении.
«Такая борьба с рентабельностью микрофинансового бизнеса, с моей точки зрения, к хорошему не приведет. Нужно рассматривать вопрос не только с точки зрения влияния на конкретное МФО, а и с точки зрения развития отрасли. Спрос на короткие деньги под высокие проценты у населения существует, он постоянен и его нельзя убрать запретительными мерами: в таком случае всю сферу ждет возвращение в девяностые. Вернутся так называемые «черные кредиторы», которые будут выдавать те же займы до зарплаты, но это уже будет связано с криминалом», — предупреждает генеральный директор микрофинансовой компании «Мани Фанни» Александр Шустов. Сами же МФО, говорит он, станут нерентабельными, перестанут интересовать собственников и начнут уходить с рынка.
По мнению Шустова, популярность займов «до зарплаты» у населения обоснованна, учитывая, что реальные доходы россиян снижались несколько лет подряд; люди приходят за микрокредитами, чтобы поддержать текущий уровень потребления. «Можно также сказать, что МФО принимают на себя определенную социальную функцию, которую не все социологи замечают: они являются мишенью для мошенников, которые, если МФО перестанут существовать, перенесут свое внимание на население или другие финансовые институты. МФО являются своеобразным фильтром для людей, пытающихся получить заем и заведомо не собирающихся по нему платить, и в этом смысле МФО ограждают банки и другие фининституты от этого социального явления», — говорит Шустов.
«Это неожиданное предложение ЦБ, после которого весь рынок находится в растерянности», — признается генеральный директор группы компаний Eqvanta (в нее входят МФО «Быстроденьги», «Решка», сервис «Турбозайм» и др.) Юрий Провкин. По его словам, до этого регулятор обсуждал с микрофинансистами совсем другие планы, а его последнее решение — «новое и непоследовательное».
Провкин пока не берется прогнозировать все изменения, которые могут произойти на рынке из-за решения ЦБ. Но кое-что понятно уже сейчас: МФО придется перестраивать бизнес-модель, отказываясь от кредитования «до зарплаты» в пользу более долгих ссуд с рассрочкой. Менее технологичные компании, которые не смогут адаптироваться, уйдут с рынка, говорит он.
«Существенно уменьшится финансовая доступность для клиентов и увеличится доля серого рынка, потому что потребность людей в коротких займах никуда не денется. Значительно ухудшится платежная дисциплина клиентов, потому что пропадает стимул погашать заем вовремя. При фиксированной переплате в 3 тыс. рублей совершенно неважно, погасишь ли ты заем раньше срока или с задержкой на 1—2 месяца. При отсутствии возможности продлить срок действия займа ухудшатся кредитные истории клиентов; уже при задержке оплаты на 3—5 дней информация передается в бюро кредитных историй», — добавляет Провкин.
Социальная проблема
На сегмент займов «до зарплаты» приходилось 57,6% всех ссуд, которые МФО выдали во ll квартале прошлого года. Этот сегмент отличается традиционно большой долей просрочки и высокими ставками.
— Для микрофинансистов заявление ЦБ стало неожиданностью, а новые правила обернутся потрясением — кто-то уйдет из бизнеса, кому-то придется привыкнуть к низкой рентабельности, — говорит эксперт комитета Госдумы по финансовым рынкам Ян Арт.
Рынок МФО был самым либеральным и долгое время сопротивлялся внешним вмешательствам, поэтому со временем возник перекос в регулировании банковского сектора и микрофинансового. Потом ЦБ просто выровнял нагрузку, и такой подход — правильный, считает Арт. В противном случае возникает ситуация, которую можно описать так: «Вы провозгласили себя частным врачом и свободно продаете лекарства, подлежащие ограничению».
Приходится признать, что сейчас деятельность МФО несет в себе социальные угрозы, констатирует Арт: «Да, люди закредитовываются, не читают договор, они неправы. Но государство и общество не могут встать в позу: вы сами виноваты. Когда виноватых 40 тысяч на страну, можно занимать такую позицию, а когда виноватых 4 миллиона, это уже социальная проблема».
Справка
Фактически зачистка сектора микрофинансовых организаций началась в 2013 году, после того как ЦБ возглавила Эльвира Набиуллина, а сам Банк России получил статус мегарегулятора. Из-за жесткой позиции Центробанка в 2016 году с рынка ушла треть МФО. Во II квартале 2017 года из реестра МФО были исключены 132 компании, а всего их осталось 2,3 тыс. При этом операционные показатели микрофинансовых организаций только улучшались: в 2016-м сумма выданных займов увеличилась на 39%, а совокупный портфель МФО в январе — июне 2017-го вырос на 31,5%. 80% портфеля приходилось на физических лиц.
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