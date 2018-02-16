Микрофинансисты предупредили ЦБ о возвращении в 90-е

Регулятор хочет отнять у микрофинансовых компаний основную часть бизнеса

ЦБ продолжает наступление на деятельность микрофинансовых организаций (МФО): на днях он заявил, что будет бороться с ростом популярности «займов до зарплаты» — из-за них население влезает в неподъемные долги. В ответ микрофинансисты, которые рискуют лишиться основной части бизнеса, предупредили о будущем росте просрочки и серого рынка. Подробнее — в материале «Реального времени».

Нокаут для МФО

Войну с дорогими и высокорисковыми кредитами регулятор ведет уже несколько лет. В июле прошлого года он в очередной раз ужесточил для МФО требования к резервированию: с тех пор по займам «до зарплаты», просроченным более чем на 90 дней, они должны начислять резервы в размере 100%.

Ужесточение происходило не одномоментно — о нем микрофинансовые компании были предупреждены заблаговременно. Чтобы избежать шоков, ЦБ дал им переходный период, который длился с 2014 по 2017 годы. В течение этого срока норматив отчислений в резервы должен был постепенно увеличиваться. В прошлом году представители рынка уговаривали ЦБ повременить с доведением норматива до 100%, но ничего не добились.

Нынешняя идея ЦБ еще более жесткая. Во-первых, регулятор собирается ограничить размер займов «до зарплаты» 10 тысячами рублей; во-вторых — сократить максимальный срок таких кредитов до 15 дней; в-третьих, планируется снизить процентные ставки по кредитам: в 2018 году — до 1,5%, с июля 2019-го — до 1% в день. Сейчас максимальный размер займа «до зарплаты» составляет 45 тыс. рублей, предельный срок— 2 месяца, а переплата по таким кредитам ограничена трехкратным размером займа.

Регулятор собирается ограничить размер займов «до зарплаты» 10 тысячами рублей. Фото abnews.ru



Свое решение Центробанк объясняет несознательностью клиентов МФО, которые, как он считает, принимают на себя неподъемные обязательства. «Мы сталкиваемся с низкой финансовой грамотностью населения. Граждане не умеют рассчитывать свои риски, осуществлять финансовое планирование. Мы считаем, что нужно вводить дополнительные ограничения», — передал РБК заявление Ильи Кочеткова, директора департамента микрофинансового рынка ЦБ.

Криминал и испорченные кредитные истории

Участники рынка утверждают, что идея ЦБ — если она будет реализована — драматично отразится не только на самих МФО, но и на населении.

«Такая борьба с рентабельностью микрофинансового бизнеса, с моей точки зрения, к хорошему не приведет. Нужно рассматривать вопрос не только с точки зрения влияния на конкретное МФО, а и с точки зрения развития отрасли. Спрос на короткие деньги под высокие проценты у населения существует, он постоянен и его нельзя убрать запретительными мерами: в таком случае всю сферу ждет возвращение в девяностые. Вернутся так называемые «черные кредиторы», которые будут выдавать те же займы до зарплаты, но это уже будет связано с криминалом», — предупреждает генеральный директор микрофинансовой компании «Мани Фанни» Александр Шустов. Сами же МФО, говорит он, станут нерентабельными, перестанут интересовать собственников и начнут уходить с рынка.

По мнению Шустова, популярность займов «до зарплаты» у населения обоснованна, учитывая, что реальные доходы россиян снижались несколько лет подряд; люди приходят за микрокредитами, чтобы поддержать текущий уровень потребления. «Можно также сказать, что МФО принимают на себя определенную социальную функцию, которую не все социологи замечают: они являются мишенью для мошенников, которые, если МФО перестанут существовать, перенесут свое внимание на население или другие финансовые институты. МФО являются своеобразным фильтром для людей, пытающихся получить заем и заведомо не собирающихся по нему платить, и в этом смысле МФО ограждают банки и другие фининституты от этого социального явления», — говорит Шустов.

«Это неожиданное предложение ЦБ, после которого весь рынок находится в растерянности», — признается генеральный директор группы компаний Eqvanta (в нее входят МФО «Быстроденьги», «Решка», сервис «Турбозайм» и др.) Юрий Провкин. По его словам, до этого регулятор обсуждал с микрофинансистами совсем другие планы, а его последнее решение — «новое и непоследовательное».

«Это неожиданное предложение ЦБ, после которого весь рынок находится в растерянности», — признается Юрий Провкин. Фото youtube.com



Провкин пока не берется прогнозировать все изменения, которые могут произойти на рынке из-за решения ЦБ. Но кое-что понятно уже сейчас: МФО придется перестраивать бизнес-модель, отказываясь от кредитования «до зарплаты» в пользу более долгих ссуд с рассрочкой. Менее технологичные компании, которые не смогут адаптироваться, уйдут с рынка, говорит он.

«Существенно уменьшится финансовая доступность для клиентов и увеличится доля серого рынка, потому что потребность людей в коротких займах никуда не денется. Значительно ухудшится платежная дисциплина клиентов, потому что пропадает стимул погашать заем вовремя. При фиксированной переплате в 3 тыс. рублей совершенно неважно, погасишь ли ты заем раньше срока или с задержкой на 1—2 месяца. При отсутствии возможности продлить срок действия займа ухудшатся кредитные истории клиентов; уже при задержке оплаты на 3—5 дней информация передается в бюро кредитных историй», — добавляет Провкин.

Социальная проблема

На сегмент займов «до зарплаты» приходилось 57,6% всех ссуд, которые МФО выдали во ll квартале прошлого года. Этот сегмент отличается традиционно большой долей просрочки и высокими ставками.

— Для микрофинансистов заявление ЦБ стало неожиданностью, а новые правила обернутся потрясением — кто-то уйдет из бизнеса, кому-то придется привыкнуть к низкой рентабельности, — говорит эксперт комитета Госдумы по финансовым рынкам Ян Арт.

Приходится признать, что сейчас деятельность МФО несет в себе социальные угрозы, констатирует Арт. Фото Романа Хасаева

Рынок МФО был самым либеральным и долгое время сопротивлялся внешним вмешательствам, поэтому со временем возник перекос в регулировании банковского сектора и микрофинансового. Потом ЦБ просто выровнял нагрузку, и такой подход — правильный, считает Арт. В противном случае возникает ситуация, которую можно описать так: «Вы провозгласили себя частным врачом и свободно продаете лекарства, подлежащие ограничению».

Приходится признать, что сейчас деятельность МФО несет в себе социальные угрозы, констатирует Арт: «Да, люди закредитовываются, не читают договор, они неправы. Но государство и общество не могут встать в позу: вы сами виноваты. Когда виноватых 40 тысяч на страну, можно занимать такую позицию, а когда виноватых 4 миллиона, это уже социальная проблема».

Артем Малютин