АСВ от лица «Татфондбанка» оспорит возвращение долга Госжилфонду и «Тимер Банку»

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в лице конкурсного управляющего «Татфондбанка» требует Арбитражный суд Республики Татарстан признать недействительными соглашения с некоммерческой организацией «Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан» и ПАО «Тимер Банк».



Соответствующее сообщение появилось на сайте агентства. Из него следует, что заявление было подано сегодня, 4 апреля.

Агентство просит признать недействительными соглашения от 29 февраля 2016 года о переводе долга. Сумма требования не уточняется.

Ранее стало известно, что ПАО «Татфондбанк» предъявило требование к экс-главе ТФБ Роберту Мусину в размере 201,4 млн рублей.

