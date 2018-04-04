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АСВ от лица «Татфондбанка» оспорит возвращение долга Госжилфонду и «Тимер Банку»

19:55, 04.04.2018
АСВ от лица «Татфондбанка» оспорит возвращение долга Госжилфонду и «Тимер Банку»
Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в лице конкурсного управляющего «Татфондбанка» требует Арбитражный суд Республики Татарстан признать недействительными соглашения с некоммерческой организацией «Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан» и ПАО «Тимер Банк».

Соответствующее сообщение появилось на сайте агентства. Из него следует, что заявление было подано сегодня, 4 апреля.

Агентство просит признать недействительными соглашения от 29 февраля 2016 года о переводе долга. Сумма требования не уточняется.

Ранее стало известно, что ПАО «Татфондбанк» предъявило требование к экс-главе ТФБ Роберту Мусину в размере 201,4 млн рублей.

ЭкономикаБанки Татарстан
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