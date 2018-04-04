«Татфондбанк» предъявил требование Роберту Мусину в размере 201,4 млн рублей

ПАО «Татфондбанк» в лице конкурсного управляющего ГК «Агентство по страхованию вкладов» подало в Арбитражный суд Татарстана заявление о включении в реестр требований кредиторов экс-главы ТФБ Роберта Мусина долга в размере 201,4 млн рублей.

Как следует из определения АС РТ, суд принял заявление АСВ к производству. Оно будет рассмотрено 23 апреля.

2 февраля Арбитражный суд Татарстана ввел в отношении Мусина начальную процедуру банкротства — реструктуризацию долга. Суд вернется к рассмотрению дела о банкротстве 11 июля.