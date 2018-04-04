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Управляющий «Уфанефтепродукта» оценил Mercedes компании в 0 рублей

17:30, 04.04.2018
Управляющий «Уфанефтепродукта» оценил Mercedes компании в 0 рублей
Фото: wikimedia.org/nakhon100

Конкурсный управляющий ООО «Уфанефтепродукт» (входит в ГК «Уфанефтепродукт») опубликовал отчет о результатах инвентаризации имущества компании. В документе указано, что цена Mercedes-Benz E250 CGI банкротящейся организации составляет 0 рублей.

Кроме автомобиля у ООО «Уфанефтепродукт» есть только дебиторская задолженность ООО «УК Инвест». Общий размер долга составляет 42,7 млн рублей, следует из отчета, опубликованного в реестре сведений о банкротствах.

ООО «Уфанефтепродукт» подало на собственное банкротство в 2014 году. Перед этим компания расплатилась по долгу в 627,9 млн рублей перед поставщиком из Татарстана.

Бизнес Башкортостан
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