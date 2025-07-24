Банк России опубликовал курс валют на пятницу, 25 июля
По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил свои позиции
Банк России опубликовал курс валют на пятницу, 25 июля. По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил свои позиции.
Евро вырос на 1,55 рубля, доллар — на 0,41 рубля, а юань — на 0,11 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 78,86 рубля;
- евро — 93,34 рубля;
- юань — 11,07 рубля.
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