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Банк России опубликовал курс валют на пятницу, 25 июля

19:58, 24.07.2025

По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил свои позиции

Банк России опубликовал курс валют на пятницу, 25 июля
Фото: Рената Валеева

Банк России опубликовал курс валют на пятницу, 25 июля. По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил свои позиции.

Евро вырос на 1,55 рубля, доллар — на 0,41 рубля, а юань — на 0,11 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 78,86 рубля;
  • евро — 93,34 рубля;
  • юань — 11,07 рубля.
Анастасия Фартыгина

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