«Почту России» подозревают в переводе пенсий и пособий на сторонние счета

У компании выявили 136 нарушений сроков доставки пенсий

Фото: Максим Платонов

Почтового госоператора АО «Почта России» подозревают в уводе целевых средств для выплат пенсий и пособий на сторонние банковские счета для получения дохода. Об этом сообщают «Ведомости».

Во время проверки социальный фонд России выявил у компании 136 нарушений сроков доставки пожилым людям пенсий на срок от одного до двадцати дней в период с 2020 по 2024 год.



Кроме того, было установлено, что вместо использования максимальных ресурсов на развитие собственной инфраструктуры «Почта России» потратила свыше 1,5 млрд рублей на спонсорскую и благотворительную помощь различным организациям, в том числе спортивным, и более 600 млн рублей на информационную поддержку в СМИ и соцсетях.

Такие выводы сделала Счетная палата после оценки эффективности работы «Почты России» в 2020–2024 годах и в текущем, 2025 году.

Ранее сообщалось, что в Татарстане в 2025 году средняя пенсия остается ниже общероссийского уровня.



Дарья Сайфиева