Россия заявила о готовности передать Украине около 3 тысяч тел погибших военнослужащих
Российская сторона готова передать Украине около 3 тысяч тел погибших украинских военнослужащих, находящихся в рефрижераторах. Об этом сообщил помощник президента Владимир Мединский, пишет ТАСС.
— Еще около 3 тысяч [тел] готовы к отправке на украинскую сторону, если они готовы будут принять. Они у нас есть в рефрижераторах, наши военные передадут их, чтобы была возможность у родных похоронить их, идентифицировать окончательно и захоронить их по-христиански, — заявил Мединский.
Россия и Украина в пятницу провели очередной этап обмена пленными, как это предусмотрено стамбульскими договоренностями.
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