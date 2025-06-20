Россия заявила о готовности передать Украине около 3 тысяч тел погибших военнослужащих

Российская сторона готова передать Украине около 3 тысяч тел погибших украинских военнослужащих, находящихся в рефрижераторах. Об этом сообщил помощник президента Владимир Мединский, пишет ТАСС.

— Еще около 3 тысяч [тел] готовы к отправке на украинскую сторону, если они готовы будут принять. Они у нас есть в рефрижераторах, наши военные передадут их, чтобы была возможность у родных похоронить их, идентифицировать окончательно и захоронить их по-христиански, — заявил Мединский.

Россия и Украина в пятницу провели очередной этап обмена пленными, как это предусмотрено стамбульскими договоренностями.

Рената Валеева