Паломникам в Румынии потребовалась помощь врачей из-за жары

Медицинская помощь потребовалась более чем 200 паломникам в Румынии во время празднования католической Пятидесятницы.

В румынском уезде Харгита во время паломничества по случаю католической Пятидесятницы медицинская помощь потребовалась 201 человеку. Об этом сообщило агентство Agerpres. Врачи связали рост числа обращений за медицинской помощью с жарой в 34 градуса Цельсия.

Из-за высокой температуры 28 человек потеряли сознание и нуждались во вмешательстве медицинских бригад. Одну из женщин пришлось реанимировать из-за остановки сердца и дыхания, она была доставлена в ближайшую больницу. Медицинская помощь была оказана в 22 случаях гипертонии, 15 случаях легких травм и 13 случаях укусов клещей. Помощь также требовалась паломникам, страдавшим от различных аллергий, желудочных или почечных колик, желудочно-кишечных заболеваний, головных болей или солнечных ударов.

Из общего числа паломников, которым потребовалось вмешательство медицинских бригад, 11 человек оказались иностранцами — 10 граждан Венгрии и один гражданин Словакии. В этом году в Румынии, по оценкам мэрии города Меркуря-Чук, в традиционном католическом паломничестве приняли участие около 335 тысяч человек.



