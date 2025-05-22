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Минсельхоз России прогнозирует снижение цен на овощи с июля

18:28, 22.05.2025
Минсельхоз России прогнозирует снижение цен на овощи с июля
. Фото: Динар Фатыхов

Глава Минсельхоза Оксана Лут сообщила на совещании с президентом, что внутренние цены на овощи, включая картофель, начнут снижаться с июля.

Об этом сообщает RT.

Напомним, что сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал гражданам заняться выращиванием картофеля, даже если они ранее этим не занимались. «Еще время есть», — отметил он.

Матвей Гавриков

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