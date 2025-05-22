Минсельхоз России прогнозирует снижение цен на овощи с июля
Глава Минсельхоза Оксана Лут сообщила на совещании с президентом, что внутренние цены на овощи, включая картофель, начнут снижаться с июля.
Об этом сообщает RT.
Напомним, что сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал гражданам заняться выращиванием картофеля, даже если они ранее этим не занимались. «Еще время есть», — отметил он.
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