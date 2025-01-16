Жителей Советского района Казани ожидает отключение воды 23–24 января

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Администрация города сообщает о плановом отключении водоснабжения в Советском районе Казани. Это связано с проведением работ по подключению нового жилого комплекса по улице Родины, дом 1 (корпуса 1, 2, 3, 4, 5) к централизованным сетям водоснабжения.

Подача воды будет прекращена с 09.00 23 января 2025 года до 09.00 24 января 2025 года по следующим адресам:

улица Адмирала Кутуя: 130, 183;

улица Рихарда Зорге: 11а, 11а корп.1, 3; 13а корп.1; 13б корп.1, 2; 31, 31а, 31б, 31в, 31г, 31а корп.2, 4;

улица Родины: 24а, 24б, 24в, 24г, 26а, 26б, 26в, 26г, 26е, 1, 1/2, 1в, 11, 20, 24, 24 корп.1, 2; 24 стр. 3,4; 24д, 24е, 24и, 24к, 26д, 33 корп. 3, 4, 5, 6, 7; 33а, 33а/1, 33в, 33д, 33а корп. 1,1/4, 2, 3, 4, 5, 5/12, 6, 7, 8, 9, 10, 13/24, 25/38.

Жителям указанных домов рекомендуется заблаговременно запастись необходимым количеством воды.

Рената Валеева