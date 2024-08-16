Прокуратура Казани взяла на контроль смертельное ДТП в Салмачах

Фото: Динар Фатыхов

Прокуратура Казани взяла на контроль смертельное ДТП в поселке Салмачи. По данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

По предварительным данным, сегодня рано утром автомобиль Renault Duster выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной марки Lada Granta. В результате ДТП водитель лады погиб на месте, владелец Рено и четыре его пассажира пострадали.

Напомним, в результате ДТП, произошедшего в ночь на среду в Медведевском районе Марий Эл, погиб водитель одного из грузовых автомобилей. Авария случилась на 10-м километре автодороги Йошкар-Ола — Зеленодольск.

Разиль Самигуллин