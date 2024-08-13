Индия и Россия рассматривают введения базового обменного курса рупии к рублю

Фото: Сейтумерова Анна

Индия и Россия рассматривают возможность введения базового обменного курса рупии к рублю для преодоления торговых барьеров, связанных с долларом. Об этом сообщает газета The Economic Times.

Такой обменный курс может быть установлен Резервным банком Индии (RBI) и Банком России, а затем скорректирован в соответствии с рыночными реалиями.

Чтобы базовый курс стал стандартным для проведения транзакций, центральным банкам двух стран необходимо подписать соответствующее соглашение. Индия уже реализовала подобный механизм с ОАЭ для расчетов в недолларовых валютах.

Ожидается, что вопрос введения базового обменного курса будет обсуждаться на встрече высокопоставленных должностных лиц RBI и Центробанка России. Заместитель управляющего индийским банком Раби Санкар и представители государственных банков Индии уже прибыли в Москву для участия в заседании российско-индийского делового совета по банковскому делу и финансам.

Напомним, летом прошлого года в российских банках появились вклады в рупиях, дирхамах и тенге

Анастасия Фартыгина