Индия и Россия рассматривают введения базового обменного курса рупии к рублю
Индия и Россия рассматривают возможность введения базового обменного курса рупии к рублю для преодоления торговых барьеров, связанных с долларом. Об этом сообщает газета The Economic Times.
Такой обменный курс может быть установлен Резервным банком Индии (RBI) и Банком России, а затем скорректирован в соответствии с рыночными реалиями.
Чтобы базовый курс стал стандартным для проведения транзакций, центральным банкам двух стран необходимо подписать соответствующее соглашение. Индия уже реализовала подобный механизм с ОАЭ для расчетов в недолларовых валютах.
Ожидается, что вопрос введения базового обменного курса будет обсуждаться на встрече высокопоставленных должностных лиц RBI и Центробанка России. Заместитель управляющего индийским банком Раби Санкар и представители государственных банков Индии уже прибыли в Москву для участия в заседании российско-индийского делового совета по банковскому делу и финансам.
Напомним, летом прошлого года в российских банках появились вклады в рупиях, дирхамах и тенге
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