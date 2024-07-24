Ростовская АЭС включила в сеть энергоблок №3, но вывела энергоблок №2 в капремонт

Фото: Динар Фатыхов

Третий энергоблок Ростовской АЭС был успешно включен в сеть после завершения мероприятий в рамках планово-предупредительного ремонта (ППР), который начался 22 июня. Ремонтные работы были завершены с опережением установленного годовым графиком срока на 1,5 суток, сообщает управление коммуникаций Ростовской АЭС.

Энергоблок №3 был выведен на номинальный уровень мощности 23 июля в 17:00. В то же время энергоблок №2 был отключен от сети для проведения планового капитального ремонта с элементами модернизации. Во время этого ППР будут проведены капремонт реакторной установки (РУ) с полной выгрузкой топлива из активной зоны, ремонт основного оборудования РУ и другие работы.

Этот ППР станет третьим в ремонтной кампании 2024 года, которая завершится в феврале 2025 года ремонтом энергоблока №1. На данный момент энергоблоки №1, 3, 4 Ростовской АЭС работают в штатном режиме по диспетчерскому графику нагрузки.

Ростовская АЭС расположена на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 км от Волгодонска. На станции эксплуатируются реакторы типа ВВЭР-1000 с установленной мощностью 1 ГВт. Энергоблок №1 был введен в промышленную эксплуатацию в 2001 году, №2 — в 2010 году, №3 — в 2015 году, №4 — в 2018 году.

Рената Валеева