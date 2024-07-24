Дмитрий Песков: интересы безопасности важнее ношения никабов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что интересы безопасности должны превалировать над соблюдением некоторых традиций, например ношения никабов. Об этом он сообщил на Фестивале новых медиа в подмосковном «Сенеже», пишет ТАСС.

— Мы живем в такое время, когда возникают ситуации, связанные с необходимостью обеспечения безопасности. И, конечно, в этих ситуациях люди с закрытыми лицами противоречат тем задачам, которые стоят перед правоохранительными органами, — заявил Песков.

— Я считаю, что когда такая ситуация и когда интересы обеспечения безопасности диктуют такую необходимость, то все, включая мусульман, должны к этому относиться с полным уважением, — подчеркнул пресс-секретарь.

Председатель Духовного управления мусульман РТ Камиль хазрат Самигуллин выступил против так называемого закона о никабах. В своем телеграм-канале муфтий Татарстана привел «Заявление Координационного центра мусульман Северного Кавказа относительно проекта В.А. Даванкова» и прокомментировал: «Межнационального согласия в обществе невозможно достичь и сохранить, покушаясь на право соседа».

Рената Валеева