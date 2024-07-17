ФАС предложила запретить торговым сетям взимать вознаграждение с поставщиков яиц I и II категории

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Федеральная антимонопольная служба России предлагает запретить торговым сетям взимать плату с поставщиков за куриные яйца первой и второй категорий. Эта мера должна повысить доступность продукции для покупателей, а также сократить затраты производителей при поставках, сообщает РИА «Новости».

Закон о торговле допускает включение в цену договора вознаграждения, которое поставщик выплачивает торговой сети за приобретение определенного количества продовольственного товара. Однако ретейлерам запрещается взимать такое вознаграждение с поставщиков социально значимых товаров, перечень которых утверждается правительством РФ.

ФАС предлагает внести куриные яйца I и II категорий в этот список. По мнению ведомства, это позволит снизить цены на социально значимый продукт и сделать его более доступным для потребителей.

В апреле этого года служба проверяла крупнейшие российские магазины в рамках контроля ценообразования на куриные яйца. Также под проверку попали и производители.



Олег Исаков