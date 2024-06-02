Татарстанские паломники отправились в хадж: первая группа от официального оператора ДУМ РТ

В международном аэропорту «Казань» состоялась встреча первой группы татарстанских паломников с муфтием Татарстана Камилем хазратом Самигуллиным перед вылетом. Паломники отправляются в хадж от официального хадж-оператора в Республике Татарстан — «ДУМ РТ ХАДЖ».

Это важное событие для мусульманского сообщества Татарстана, так как хадж является одним из столпов ислама и обязательным паломничеством к святым местам Мекки и Медины. Ожидается, что в этом году хадж совершат более 1200 жителей республики.

Перед вылетом паломники получили наставления и советы от муфтия Татарстана. Он пожелал им успешного совершения хаджа и напомнил о важности соблюдения всех необходимых ритуалов и традиций во время паломничества.