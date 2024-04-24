Депутат Госдумы Альфия Когогина доставила гуманитарный груз в Донецкую Народную Республику
Депутат Государственной Думы от Татарстана Альфия Когогина организовала доставку гуманитарного груза в город Авдеевку Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили на сайте Агрызского муниципального района республики.
Груз общим весом 20 тонн составили овощи: картофель, капуста, морковь, лук и чеснок. Волонтеры уже приступили к адресной доставке продуктов нуждающимся жителям Авдеевки.
Альфия Когогина регулярно организует и доставляет гуманитарную помощь в новые регионы совместно с ПАО «КАМАЗ» и предпринимательским сообществом. В состав грузов входят автомобили, запчасти, снаряжение, оборудование, лекарства, продукты и питьевая вода. Также по инициативе депутата для 500 детей и 50 педагогов из Лисичанска был организован отдых и оздоровление в летних лагерях Набережных Челнов. Напомним, в Казани собрали более 1,4 тысячи тонн гуманитарной помощи для подшефных Татарстану городов Лисичанска и Рубежного.
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