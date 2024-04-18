«МТС Банк» планирует провести IPO и привлечь в капитал 10-12 млрд рублей

«МТС Банк» планирует провести IPO и привлечь в капитал 10—12 млрд рублей. Сделка планируется на ближайшие дни. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление вице-президента банка Сергея Ульева. Ценовой диапазон размещения будет объявлен в ближайшие дни.

Сергей Ульев также добавил, что будет учтен опыт предыдущих сделок. Будет выбран путь не спекуляции, а напротив, цель сделать сбалансированную «книгу» с долей участия институциональных инвесторов. Конкретные параметры будут определены в процессе формирования «книги». Он резюмировал, что часть акций будет предложена сотрудникам банка и группы.

Ранее акционер ПАО «МТС Банк» не одобрил решение о дроблении акций кредитной организации на внеочередном собрании, сообщается в материалах банка. Согласно планам банка, в дроблении акций нет необходимости.

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Разиль Самигуллин