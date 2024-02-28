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Экономика

МТС Банк отказался от дробления акций перед возможным IPO

18:40, 28.02.2024

Акционер ПАО «МТС Банк» не одобрил решение о дроблении акций кредитной организации на внеочередном собрании, сообщается в материалах банка.

Ранее источник «Интерфакса» сообщал, что дробление было связано с технической подготовкой к потенциальному IPO. Окончательное решение по этому вопросу оставалось за акционером банка.

По словам источника, знакомого с планами банка, в дробении акций нет необходимости. Банк продолжает работу над технической готовностью к выходу на биржу, а решение о параметрах и сроках размещения будет принимать акционер. Если решение о размещении будет принято, банк выпустит новые акции, и деньги поступят в банк напрямую (cash-in). Продажа акций МТС не планируется.

Ранее сообщалось, что акционеры ПАО «МТС Банк» на внеочередном собрании рассмотрят вопрос о дроблении акций кредитной организации. По сообщению банка, собрание состоится в форме заочного голосования 27 февраля.

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Разиль Самигуллин
Экономика
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