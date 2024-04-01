Цена на нефть Brent превысила $87 за баррель

Нефть эталонных марок продолжает дорожать после уверенного роста по итогам первого квартала. Это происходит в ожидании заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+, которое состоится позднее на этой неделе.

Июньские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 8.05 мск выросли на $0,25 (на 0,3%) и составили $87,25 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали на $0,28 (на 0,3%), до $83,44 за баррель.

Напомним, согласно данным Dow Jones Market, в марте цена Brent увеличилась на 4,6%, а WTI — на 6,3%. Это значит, что в первом квартале цены выросли на 13,6% и 16,1% соответственно.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин