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Цены на нефть Brent и WTI завершили март и первый квартал 2024 года ростом

09:15, 29.03.2024

Согласно данным Dow Jones Market, в марте цена Brent увеличилась на 4,6%, а WTI — на 6,3%. Это значит, что в первом квартале цены выросли на 13,6% и 16,1% соответственно.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures на закрытие рынка в четверг увеличилась на $1,39 — до $87,48 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали на $1,82 — до $83,17 за баррель.

Торги обеими марками в пятницу не проводятся, так как биржи закрыты в связи со Страстной пятницей.

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Артем Гафаров
Бизнес

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