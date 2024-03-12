В России создали автономный дронопорт с технологией ИИ

Как сообщили в пресс-службе Платформы НТИ, ученые из России создали полностью автономный дронопорт преимущественно для мониторинга объектов. «Русдронопорт» также интегрировал в свой продукт технологии искусственного интеллекта. Стоимость стандартной версии может обойтись в 3,5 млн рублей. Более новая разработка с отечественным беспилотником и модулями ИИ стоит на 30% дороже.



— Мы отмечаем рост внимания заказчиков к все более автономным решениям. И мы в нашу систему интегрировали модули с искусственным интеллектом. Дрон в нужное время автоматически вылетает из станции и выполняет свою миссию. Например, мониторинг объекта. Он не только передает пользователю картинку в режиме онлайн и автоматически собирает данные, но и автоматически проводит их анализ, — рассказал гендиректор компании «Русдронопорт» Николай Ряшин.

Дронопорт — станция обслуживания беспилотных летательных аппаратов, которая позволяет им находиться внутри нее в ожидании команды оператора и вылетать на задание. Управление дроном может осуществляться оператором из любой точки страны.



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