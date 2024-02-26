Центробанк разрешил банкам досрочно снимать деньги с депозитов

Центробанк разрешил банкам досрочно снимать деньги с депозитов. С 4 марта кредитные организации могут досрочно вернуть средства, размещенные на депозитах в Банке России, по итогам аукционов на срок более одного дня. На возвращаемую сумму будут начислены проценты по ставке овернайт, действовавшей в соответствующий день.

Для этого с ЦБ нужно заключить дополнительное соглашение.

Ранее Банк России утвердил новый базовый стандарт по управлению рисками форекс-дилеров, который уточняет требования к ведению реестра рисков и их оценке. В том числе он разграничивает полномочия органов управления форекс-дилера и его риск-менеджмента в организации этих процедур.

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Разиль Самигуллин