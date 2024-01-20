Общая сумма безналичных платежей в Мордовии по итогам 9 месяцев 2023 года составила 62,1 млрд рублей

В Мордовии наблюдается увеличение числа выпущенных платежных банковских карт и объема безналичных платежей. В среднем на каждого жителя Мордовии приходится две карты. Об этом сообщают «Известия Мордовии».

По данным на 1 октября 2023 года, в регионе выпущено 1,7 миллиона карт, что на 17% больше, чем в прошлом году.

Сумма безналичных платежей за 9 месяцев 2023 года достигла 62,1 миллиарда рублей, увеличившись на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля таких платежей в общем объеме операций с картами составила 94%, при этом банковские карты чаще использовались для оплаты товаров и услуг — в 15 раз реже для снятия наличных.

В Татарстане общая сумма безналичных платежей за 9 месяцев прошлого года достигла 620,4 млрд рублей — показатель на 21% превышает аналогичный показатель 2022 года. Татарстанцы платили картами в январе — сентябре 804,8 млн раз. Это на 10% больше, чем за 9 месяцев в 2022 года.

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