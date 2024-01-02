Росгвардия: в Татарстане не допущено грубых нарушений общественного порядка в новогоднюю ночь

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане сотрудники Росгвардии, МВД и частных охранных организаций не допустили грубых нарушений общественного порядка в новогоднюю ночь. Как сообщили в пресс-службе ведомства, все задачи по охране общественного порядка были выполнены.

В сообщении сказано, что в Казани чаще всего горожане и туристы посещали елочные городки у Центра семьи «Казан», парки «Черное озеро» и «Сосновую рощу», а также улицу Баумана.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, в столице Татарстана работали 342 полицейских, 100 сотрудников Росгвардии, 15 муниципальных служащих и 44 сотрудника ЧОПа.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов