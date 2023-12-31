Яйца стали самым подорожавшим в Татарстане продуктом за неделю

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане самым подорожавшим продуктом за неделю с 18 по 25 декабря стали яйца — в среднем цены на них выросли на 5,7%, до 130,4 рубля, следует из данных Татарстанстата.



Также подорожали помидоры — на 5,37%, до 196,1 рубля за килограмм, и огурцы — на 3,65%, или 6,18 рубля (до 175,41 рубля за килограмм).

Картофель в среднем прибавил в цене 2,78%, цена увеличилась до 22,9 рубля за килограмм. Стоимость репчатого лука выросла на 2,44% — до 30,95 рубля, свеклы — на 1,87% — до 31,81 рубля.

В Татарстане с 11 по 18 декабря подорожали свежие огурцы и помидоры, куриные яйца и некоторые другие продукты питания. Заметнее всего в Татарстане за неделю подорожали огурцы. Средняя цена выросла на 10,66% и составила 169,23 рубля за килограмм.



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Маргарита Головатенко