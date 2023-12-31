Дмитрий Песков: новогоднее обращение Путина не перезаписывали

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что новогоднее обращение Владимира Путина якобы перезаписали.

— Нет. Это не так. Это неправда, — заявил он «РИА Новости».

Сегодня ряд telegram-каналов опубликовали информацию о том, что президент России якобы перезаписывал свое новогоднее обращение к россиянам.

В пятницу Песков уже говорил, что узнать, было ли записано поздравление заранее, можно будет только в саму новогоднюю ночь. По словам пресс-секретаря российского лидера, главной темой этого сообщения станет Новый год.

Президент России выступит сегодня с традиционным новогодним обращением к россиянам. Жители Камчатки, которые уже встретили Новый год, первыми увидели обращение Владимира Путина. В этом году оно продлилось около четырех минут. Посмотреть новогоднее обращение главы государства можно на нашем youtube-канале, не дожидаясь полуночи.

Напомним, с 2023 годом Путин поздравлял россиян в окружении военнослужащих. Обращение записывали в штабе Южного военного округа.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Илина Хакимова