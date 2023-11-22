Каждый второй житель ПФО отправится по магазинам в «черную пятницу»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

О планах закупиться нужными товарами в «черную пятницу» рассказали 56% жителей ПФО. Такие данные получили в рамках исследования аналитики группы ВТБ.

Чаще всего респонденты планируют приобрести одежду и обувь — 56%. Четверть опрошенных — 25% — отправятся за продуктами. Популярными вариантами стали бытовая техника (36%), гаджеты и электроника (33%), парфюмерия и косметика (30%). Также участникам исследования нужны товары для детей (26%), строительные материалы и товары для ремонта (19%) и обучающие онлайн-курсы (6%).

realnoevremya.ru/Максим Платонов

По 25% жителей ПФО готовы к расходам на сумму до пяти тысяч или от пяти до десяти тысяч рублей. Планируют потратить 10—15 тысяч рублей 14% респондентов, 15—20 тысяч — 7%. Позволить себе оставить в магазине более 20 тысяч рублей могут 12% опрошенных. Не смогли дать ответ 19%.

Напомним, россияне потратили в период распродаж «Всемирного дня шопинга» более 52 млрд рублей — было приобретено более 350 млрд товаров из популярных категорий в магазинах, обслуживаемых «Первым ОФД» (входит в группу ВТБ). Траты по сравнению с прошлым годом выросли на 13%. Увеличение по количеству товаров составило 4%.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Галия Гарифуллина