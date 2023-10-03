Гособвинение запросило 9,5 лет колонии для экс-сотрудницы Первого канала Марины Овсянниковой

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Государственный обвинитель Басманной межрайонной прокуратуры просит приговорить экс-сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову к 9,5 года колонии общего режима и лишить ее права администрировать сайты на пять лет. Информация опубликована в соцсетях столичной прокуратуры.

— Установлено, что 15 июля 2022 года Овсянникова опубликовала в собственном публичном канале, зарегистрированном в программе мгновенного обмена сообщениями, видеозапись и фотоизображение, на которых она демонстрирует плакат с текстом, содержащим заведомо ложную информацию о действиях военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации в ходе специальной военной операции. Указанные видеозапись и фотоизображение были доступны для просмотра неограниченному кругу лиц, — сказано в сообщении.

На Овсянникову возбудили уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК России (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, совершенное по мотивам ненависти в отношении отдельной социальной группы). В отношении журналистки заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Она находится в международном розыске.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

14 марта Овсянникова в прямом эфире информационной программы «Время» встала позади ведущей с плакатом. За это ее оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Позднее журналистку посадили под домашний арест по статье о фейках о Вооруженных силах России. Но она сбежала вместе с 11-летней дочерью.



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Айрат Назипов