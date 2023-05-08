В Татарстане нарастят число пасек с пчелами татарской популяции

В республике запускают программу помощи племенным пчелохозяйствам

Фото: Шавкат Хайруллин

В Татарстане планируют развивать татарскую популяцию пчел — к ним относят особую породу медоносных насекомых, которая очень ценится пасечниками Поволжья, Урала и Сибири за ее уникальные свойства. Однако в последние годы возникла угроза исчезновения татарской пчелы, поэтому для увеличения ее численности в республике запускают программу помощи племенным пчелохозяйствам. Еще одна проблема — обработка полей пестицидами, и в республике пытаются найти решение, которое устроит и агрономов, и пасечников. Чем отличаются татарские пчелы от остальных, защитит ли система оповещения от гибели насекомых и сколько химикатов используют в работе пчеловоды — подробнее в материале «Реального времени».

«Дела решаются между собой»

Пестречинский пасечник Алмаз Давлятшин пчеловодством занимается 4 года. Сейчас на его пасеке 14 ульев. Рядом с пасекой яблоневый сад, заросли акаций и многочисленные поля, основная деятельность КФХ — растениеводство.

— Я начал заниматься пчелами просто для души. Кроме того, недавно сделали и апидомик. Мы не продаем свой мед, держим пасеку для себя, друзей и родственников. Думаю, мед — лучший гостинец. Можно было бы выходить на ярмарки, но у нас нет для этого достаточного объема», — рассказал пчеловод.

Основными проблемами отрасли Алмаз Давлятшин назвал гибель пчел из-за химикатов, применение вредных препаратов в уходе за самими пчелами и завоз зараженных болезнями насекомых из южных стран. По словам пасечника, случаи отравления пчел в прошлом году были и в Пестречинском районе, но не один из них не дошел до суда.

— Думаю, зачастую такие дела решаются между собой без афиширования. Разбирательства и для пчеловода очень сложные и затратные — нужно брать пробы, делать анализы и так далее. Не все хотят тратить на это свое время и средства, — пояснил мужчина.

Фото: предоставлено Алмазом Давлятшиным

«Нет никаких гарантий, что это не повторится»

Случаи отравления пчел из-за опрыскивания химикатами цветущих полей фиксируются ежегодно. По этой причине в федеральный закон о пчеловодстве внесены изменения, согласно которым аграрии обязаны оповещать пчеловодов об обработке за 3 дня.

— Мы каждый год сталкиваемся с этой проблемой. В 2020 году была внедрена первая мера — это система оповещения через мессенджеры, после этого количество таких происшествий сократилось, но нельзя сказать что они не фиксируются совсем. На законодательном уровне мер достаточно, просто их нужно соблюдать. Раньше аграрии просто оповещали, что с мая по октябрь запланированы обработки полей, в рамках закона такой информации было достаточно. Сейчас этими отписками не обойдешься. За 3 дня до обработки, сельхозформирования должны оповестить об этом пчеловодов, — рассказал ведущий советник отдела развития отраслей животноводства Министерства сельского хозяйства РТ Алмаз Гамиров.

Но нет гарантий даже в этом случае, признался специалист, объяснив это человеческим фактором. По его мнению, если выстроена взаимосвязь между аграриями и пчеловодами, то вероятность того, что пчелы не погибнут, может составить 99%.



— Перед нами поставлена задача к новому сезону предпринять ряд мер, направленных на снятие социальной напряженности между пчеловодами и агрономами, потому что зачастую они друг друга не понимают, — признался он.

Как рассказал представитель Минсельхоза, сейчас в республике стало намного больше хозяйств, которые успешно возделывают рапс и не наносят вреда пчелам:

— В декабре 2022 года мы провели первое в России обучение по теме безопасного возделывания культур. Предложили разные варианты, в том числе использование биологических препаратов, которые у нас активно развиваются, это может стать одним из альтернативных вариантов решения проблемы. Также мы показали хозяйства, которые возделывают рапс, используя химические препараты, но из-за того, что соблюдается технология, здесь полностью исключается гибель пчел. И третий вариант — свести использование удобрений и химических препаратов до минимума. С января мы начали проводить совещания на эту тему в каждом районе. Всего было организовано около 40 таких встреч, где приняли участие 1 500 человек.

Сейчас аграрии уже начали обрабатывать поля, как заверил Гамиров, система оповещения полностью соблюдается во всех районах.

Фото: agro.tatarstan.ru

«Оповещение — бессмысленно»

В то же время некоторые пчеловоды относятся к этой системе скептически. Один из них — известный пчеловод республики Фирдинат Вафин из Тетюшского района. У него примерно 200 ульев на двух пасеках — одна находится в деревне, другая внутри леса. Его лесной мед прошел пыльцевой анализ в Москве, который показал содержание липового меда на уровне 99,5%.

— У нас не было ни одного случая, чтобы пчелы погибли из-за распыления химикатов. В нашем хозяйстве в Тетюшском районе работает агрофирма «Нур». Это мощное, передовое и образцовое хозяйство. Сейчас невозможно получить хороший урожай без применения пестицидов. Но наши сельхозпроизводители неизменно работают по всем нормам и правилам. Если их соблюдать — работать ночью в безветренную погоду, с соблюдением дозировки, то нас это никак не затрагивает, — рассказал пчеловод.

В системе оповещения, когда за 3 дня хозяйства обязаны сообщать об обработке полей, Фирдинат Вафин не видит никакой эффективности.

— Чем это может помочь? К примеру, мне сообщают о том, что запланирована обработка полей пестицидами. И что я должен делать? Куда мне девать свои 200 ульев? Это же не корова, которую можно просто закрыть в загоне и не отпускать. Оповещение бессмысленно. Даже если можно закрыть ульи, на это мне потребуется 2-3 дня. Это очень сложная работа. Если неправильно закрыть пчел они могут там умереть от жары. А что делать с теми пчелами и другими насекомыми и животными, которые живут в природе. Пусть умирают? Их кто укроет? Думаю, что единственный и глобальный выход их этой ситуации — применять безвредные для окружающей среды препараты, — высказал свое мнение мужчина.

Фото: предоставлено Фирдинатом Вафиным

«Уважения к пчеловодам стало больше»

Один из немногих фактов массовой гибели пчел от химикатов, дошедший до суда, произошел в прошлом году в Арском районе. Как рассказал нам Алексей Андреев, заместитель председателя региональной общественной организации «Пчеловоды Татарстана», председатель татарстанского отделения «Союза пчеловодов России», прошло четвертое заседание по этому делу. Его несколько раз переносили. Следующее слушание назначено на 21 мая.



— Мы сейчас пишем обращение в прокуратуру, чтобы в радиусе 5 километров от населенных пунктов вообще запретили обработку химикатами первого и второго класса. В чем возникает проблема: я нахожусь на своей земле. Приходит какой-то аграрий и заявляет: «Я буду обрабатывать поля химикатами первого класса, так что увози своих пчел». Возникает вопрос, почему я обязан увозить пчел, если ему пришло в голову провести опрыскивание. Если используется препарат 1-го класса, то пчел надо изолировать на 5-6 суток или увозить их на этот срок. Неизвестно за чей счет пчеловод должен это делать, на кого должны лечь затраты на перевозку. Эти нюансы мы и хотим уточнить. Поэтому наша ассоциация сделала по этому поводу обращение в прокуратуру. Так как соблюдение прав одного человека не должно нарушать права другого человека, — считает Андреев.

Общественник рассказал о случае в селе Новотроицкое Тукаевского района, когда один аграрий хотел обработать поля с самолета. Расстояние до населенного пункта составляло всего 2 км.

— Он сначала агрессивно реагировал, говорил, что у него 600 гектаров земли и плевать он на нас хотел. Но в итоге, когда мы вызвали прессу и надзорные органы, он отменил свое решение. К счастью, таких меньшинство. По сравнению с 2019 годом ситуация меняется. Тогда аграрий смотрел на пчеловода как барин на своего холопа. Сейчас уважения стало больше, — заметил глава татарстанского отделения «Союза пчеловодов России».

При этом собеседник издания посетовал на то, что за использование химикатов при обработке и нанесении вреда пчелам, сельхозпроизводителям грозит штраф в размере всего 10 тысяч рублей:

— Некоторые даже говорят так: «Чтобы не потерять урожай, мы согласны обработать поля химикатами, а потом возместить ущерб пчеловодам».

Фото: предоставлено Фирдинатом Вафиным

Проблема применения химикатов существует не только со стороны аграриев, но и со стороны самих пчеловодов. По мнению Фирдината Вафина, в республике 90% его коллег используют вредные препараты в своей работе: обрабатывают ими ульи и самих пчел от вредителей.



— Совсем не использовать препараты при уходе за пчелами невозможно, они погибнут. Но нужно понимать, что пчеловод может выбирать, с чем ему работать — с органическими или химическими веществами. За рубежом в случае использования определенных видов вредных препаратов, запрещается употребление меда в пищу. А у нас такие препараты находятся в свободной продаже. Ты можешь зайти в любой магазин для пчеловодов, совершенно спокойно их купить там или заказать через онлайн-платформы и потом использовать. Это очень большая проблема, — признался Вафин.

Пчеловод посетовал на то, что сейчас в России нет полноценной лаборатории, которая могла бы всесторонне проверить качество меда, сделать полный анализ продукта.

Субсидии в поддержку пчеловодов

С начала мая открыт сезон покупки пчелосемей. С 28 апреля в Татарстане действует ограничение по ввозу пчелопакетов* из Узбекистана. Ограничения ввел Россельхознадзор. Причиной послужили систематические нарушения при отгрузке этой продукции в Россию.

При поставках пчелопакетов из Узбекистана специалисты зафиксировали случаи, когда груз не доезжал до указанного в документах импортера места и оказывался в незаконном обороте в России. «Невыполнение ветеринарных требований РФ и Евразийского экономического союза создает угрозу заноса в Россию и распространения на ее территории особо опасных болезней для пчел, что может негативно сказаться на развитии пчеловодства в стране и экспортном потенциале государства», — предупредили в Россельхознадзоре.



— Татарстанским пчеловодам мы рекомендуют воздержаться от покупки таких пчелопакетов, понимая, что часть их уже успела проникнуть к нам в республику. Мы призываем отдавать предпочтение нашим местным производителям, потому что у нас представлен широкий спектр пород на любой вкус и на любой кошелек. Они адаптированы под наши природные условия, — Алмаз Гамиров.

Фото: realnoevremya.ru

Сейчас в республике действуют три племенных хозяйства — одно в Сабинском районе, два — в Балтасинском. В скором времени заработает еще одно — в Тюлячинском.

— У нас есть сильные матководы. Они занимаются разведением наших пчел среднерусской породы татарской популяции и других видов. Хозяйства могут полностью обеспечить потребности республики, — заявил советник Минсельхоза РТ.

Татарская популяция пчел изначально обитала в нашей местности и более адаптирована к нашим условиям и в плане медосбора, и в плане зимовки, рассказал Гамиров.

На поддержку татарской популяции пчел государством предусмотрена субсидия племенным хозяйствам и пчеловодам. Хозяйствам возвращается 50% стоимости пчелопакета. Если пчеловод покупает пчел в племенном хозяйстве, ему предоставляется скидка 50%, которая впоследствии возвращается продавцу.

— Это существенная поддержка и для покупателей, и для продавцов. В итоге цена будет составлять 2—2,5 тысячи рублей. При этом дается гарантия на качественный продукт. Субсидию пока не начали выдавать, так как не закончился процесс обновления племенных статусов, это вопрос небыстрый, — рассказал представитель Минсельхоза.

По его словам, средства на субсидирование уже выделены, но сама программа начнет действовать только в следующем году.

*Пчелопакет — это сформированный для продажи комплект, в состав которого входят матка, определенное количество пчел и необходимый ресурс для сбора урожая товарного меда.