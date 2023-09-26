«Почта России» сообщила о «напряженной ситуации» после заявлений о финансовой дыре

В «Почте России» рассказали, что за первое полугодие компании удалось улучшить свое финансовое положение, но далеко не все проблемы решены. Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о растущей финансовой дыре в организации.

Генеральный директор «Почты России» Михаил Волков отметил, что ситуация все еще непростая и компания нуждается в поддержке.

— В начале года финансовое положение компании было крайне непростым. За полгода нам удалось изменить тренд — почти в три раза сократить убыток от операционной деятельности, открыть многие временно закрытые отделения, вернуть людей. Но ситуация остается очень напряженной. Около 27 тысяч наших почтовых отделений расположены в сельских и удаленных населенных пунктах. Большинство их них имеют отрицательную маржинальность и несут исключительно социальную миссию. Они нужны людям, нужны государству, но для их содержания необходима системная поддержка, — цитирует Волкова «Газета.ru».

Валентина Матвиенко на заседании верхней палаты парламента призвала незамедлительно заняться решением финансовых проблем «Почты России».

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Галия Гарифуллина