Валентина Матвиенко сообщила о финансовой дыре в «Почте России»

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала проанализировать положение «Почты России» из-за растущей финансовой дыры в компании, сообщает ТАСС.



— Финансовая дыра в «Почте России» растет и растет. Никто не реагирует, и мы голову прячем в песок, думаем, что рассосется. Там надо выработать правильную финансовую модель существования и принять те меры, которые правительство считает нужными, — обратилась она к министру экономического развития России Максиму Решетникову.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Матвиенко отметила, что просьба касается не только сферы ответственности Минэкономики России.

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Маргарита Головатенко