Годовая инфляция в России ускорилась до 5,45%

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

По состоянию на 18 сентября, уровень годовой инфляции в России достиг 5,45%. Об этом сообщили в Минэкономразвития.

За неделю рост составил 0,13% после таких же показателей с 5 по 11 сентября.

В сегменте продовольственных товаров цены выросли на 0,25% после роста на 0,1% неделей ранее, а в сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен не изменились — 0,21%, как и неделей ранее. Снижение цен ускорилось на бытовые приборы, а рост цен замедлился на легковые автомобили.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В августе 2023 года годовая инфляция в Татарстане, несмотря на ускорение до 4,29%, оказалась ниже, чем в Приволжском федеральном округе (4,69%) и в России в целом (5,15%). На продукты питания годовой прирост цен в Татарстане в конце лета ускорился до 3,03% после 1,58% в июле. Преимущественно это связано со снижением обменного курса рубля.



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Айрат Назипов