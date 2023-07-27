В Казани переименовали шесть детских музыкальных школ

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани переименовали шесть детских музыкальных школ — №2, №4, №5, №13, №15 и №16 им. О.Л. Лундстрема. Теперь они будут называться детскими школами искусств.

Решение принято исполкомом Казани «в целях приведения в соответствие наименований и уставов муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования, подведомственных Управлению культуры». Им в течение 30 дней необходимо внести изменения в свои уставы и представить их на утверждение в Комитет земельных и имущественных отношений города.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В мае в Казани переименовали детскую музыкально-хоровую школу имени Ф.И. Шаляпина. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования теперь носит название «Детская музыкальная школа им. Ф.И. Шаляпина».

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Татьяна Демина