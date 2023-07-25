В Банке Казани снижена комиссия на переводы в юанях

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

В Банке Казани снижена комиссия на переводы в китайских юанях по системе SWIFT. Как известно, китайский юань сегодня выступает альтернативной валютой для платежей за рубежом и накоплений частных лиц. Теперь переводить юани через Банк Казани стало еще выгоднее: комиссия составляет от 200 до 1500 юаней. Сделать это можно и в офисах банка, и через мобильное приложение.

Помимо юаня, банк предлагает широкий список валют из дружественных стран и привлекательные тарифы для международных расчетов. Узнайте полный их перечень на официальном сайте.

Информацию по валютным переводам можно уточнить в телеграм-чате или чате мобильного приложения. Подписывайтесь на телеграм-канал Банка Казани, чтобы быть в курсе акций и специальных предложений.

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