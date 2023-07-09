Делегация Федерального собрания России во главе с Матвиенко направляется с визитом в Китай
Делегация Федерального собрания во главе с председателем верхней палаты российского парламента Валентиной Матвиенко направляется с визитом в Китай, об этом сообщили в пресс-службе Совета Федерации.
— Визит состоится по приглашению председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи, — уточняется в сообщении.
Матвиенко примет участие в восьмом заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству российского и китайского парламентов. В составе делегации — несколько вице-спикеров и глав комитетов обеих палат российского парламента.
Россия планирует увеличить товарооборот с Китаем до $300 млрд, об этом в июне заявил замглавы Минэкономразвития страны Владимир Ильичев. Российский президент Владимир Путин на саммите Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества подчеркивал, что свыше 80% расчетов в торговле между Россией и Китаем осуществляются в рублях и юанях.
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