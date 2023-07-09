Татарстанцам напомнили о бесплатной юридической помощи участникам СВО и их семьям

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В Министерстве юстиции Татарстана напомнили, что участники СВО, мобилизованные, контрактники, добровольцы и члены их семей из республики имеют возможность получить бесплатную юридическую помощь от специалистов ГКУ «Государственное юридическое бюро Республики Татарстан».

С начала года правовая помощь оказана уже более 60 участникам СВО.

Уточняется, что прием осуществляется в Минюсте республики ежедневно, получить бесплатную правовую консультацию и записаться на прием можно по телефону горячей линии: 222-60-60.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Министр юстиции Татарстана Рустем Загидуллин подчеркнул, что одна из задач юридического сообщества — «оказание помощи в решении общегосударственных задач».

Чаще всего участники СВО обращаются по вопросам проведения военно-врачебной комиссии, получения санаторно-курортного лечения и страховых выплат, а также приостановления исполнительных производств.



Сотрудники Госюрбюро регулярно организуют выездные приемы для оказания правовой помощи участникам СВО в населённых пунктах. Так, например, в этом году было посещено 19 отдаленных поселений республики.



В конце декабря 2022 года раис Татарстана Рустам Минниханов подписал закон, согласно которому призванные в ходе частичной мобилизации жители республики наделяются правом на бесплатную юридическую помощь, оказываемую в рамках государственной системы. Ее также могут получить члены их семей.

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Илина Хакимова