В прошлом году больше трети «стобалльников» Казани остались учиться в городе

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В 2022 году в Казани из 84 выпускников 11-х классов, набравших на ЕГЭ высший балл, остались продолжать обучение в городе 32 человека, сообщила на «деловом понедельнике» председатель Комитета по делам детей и молодежи Алия Загидуллина. Это 38% выпускников.

— В 2022 году по сравнению с предыдущим годом увеличилась доля казанских студентов. Из 84 выпускников с наличием высшего балла по единому государственному экзамену 32 остались учиться в родном городе. Однако доля иногородних иностранных студентов в Казани по-прежнему гораздо больше, — рассказала она.

Сейчас в столице Татарстана насчитывается 20 917 иностранных студентов. Они приехали получать образование из 127 стран.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Алия Загидуллина напомнила, что в 2023 году казанские школы закончили 18 777 детей. Они уже сдали ОГЭ и ЕГЭ и ожидают результаты последних экзаменов.

По последним данным Минобрнауки Татарстана, ЕГЭ на 200 баллов в республике сдали шесть выпускников. Среди них и казанские одиннадцатиклассники.



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Татьяна Демина