В МИД заявили, что ООН не может помочь в подключении «Россельхозбанка» к SWIFT

В ходе последнего раунда консультаций с Россией в Женеве ООН признала, что не может ничего сделать, чтобы решить три из пяти ключевых требований России, необходимых для продления зерновой сделки, включая переподключение «Россельхозбанка» к SWIFT, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.



— Те три вопроса, о которых вы сказали, очень важны — восстановление поставок аммиака, запчастей (для сельхозтехники) и переподключение «Россельхозбанка» к SWIFT… В ходе последних консультаций ооновцы признали, что они не могут ничего сделать. Они даже сказали, что перспектив таких нет, — приводит «РИА Новости» его слова.

Он указал, что разовые транзакции не решают проблему в связи с тем, что необходимый поток финансовых транзакций «в сотни раз более сильный, чем если это делать вручную».

В мае официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петера Стано сообщал, что Евросоюз не намерен переподключать российские банки, в том числе «Россельхозбанк», к системе SWIFT:

— Что касается деSWIFTинга российских банков — это часть санкций, введенных Евросоюзом и другими странами в ответ на спецоперацию России на Украине, рестрикции будут смягчены или вовсе сняты только после того, как конфликт завершится, — уточнил он.



На прошлой неделе Владимир Путин заявил, что правительство России думает над выходом из зерновой сделки. Позже генсек ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность возможным прекращением действия сделки. Сегодня замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что зерновая сделка, вероятнее всего, прекратит свое существование после 18 июля.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби выразил надежду, что зерновая сделка будет продлена.



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Маргарита Головатенко