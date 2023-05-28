Гречка в Татарстане за год подешевела почти в два раза

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане за год гречка подешевела почти в два раза. Как выяснило «Реальное время», изучив данные официальной статистики, средняя цена упала на 48%.

Если 20 мая 2022 года килограмм гречки обошелся бы татарстанцу в среднем в 120,3 рубля, тот 22 мая этого года покупка обошлась бы примерно в 62,53 рубля. Ценник снизился на 57,76 рубля.

За неделю с 15 по 22 мая гречка в Татарстане подешевела. Средняя цена уменьшилась на 1,22%.

Фото: pixabay.com

Напомним, весной прошлого года в Татарстане и других регионах России наблюдался ажиотажный спрос на гречку и другие продукты длительного хранения. По мере стабилизации ситуации цены на них снизились.

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Татьяна Демина